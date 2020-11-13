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В ОП считают, что дистанционное обучение не сможет заменить очное
В ОП считают, что дистанционное обучение не сможет заменить очное
Дистанционное обучение не сможет заменить прямое общение детей с педагогом, из-за пандемии практически всем странам пришлось закрыть школы, сообщила... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:44
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение не сможет заменить прямое общение детей с педагогом, из-за пандемии практически всем странам пришлось закрыть школы, сообщила председатель комиссии по образованию и науки в Общественной палате Москвы Мария Лазутова.Она также обратилась к опыту других стран в вопросе дистанционного образования, отметив, что в абсолютном большинстве стран школы полностью закрыты.
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социальный навигатор, сн_образование, москва, общество

В ОП считают, что дистанционное обучение не сможет заменить очное

15:44 13.11.2020 (обновлено: 16:09 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга
Студентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение не сможет заменить прямое общение детей с педагогом, из-за пандемии практически всем странам пришлось закрыть школы, сообщила председатель комиссии по образованию и науки в Общественной палате Москвы Мария Лазутова.
"Дистанционное обучение – это временное явление, и заменить учителя, заменить прямое общение детей с педагогом, друзьями невозможно", - рассказала Лазутова.
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"Дистанционку" старшеклассникам Москвы могут продлить
Она также обратилась к опыту других стран в вопросе дистанционного образования, отметив, что в абсолютном большинстве стран школы полностью закрыты.
"Если мы посмотрим на карту мира, мы увидим, что пандемия захлестнула всё. И практически все страны закрыли школы. В некоторых государствах они открыты частично, например, в Германии, но с учетом того, что там введен жесткий комендантский час, присутствие детей ограничено 2-3 часами. Условия, в которых оказались не только мы, но и весь мир, требуют от всех нас терпения, выдержки и самое главное – взаимной поддержки", - подчеркнула Лазутова.
 
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