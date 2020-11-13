В ОП считают, что дистанционное обучение не сможет заменить очное

"Если мы посмотрим на карту мира, мы увидим, что пандемия захлестнула всё. И практически все страны закрыли школы. В некоторых государствах они открыты частично, например, в Германии, но с учетом того, что там введен жесткий комендантский час, присутствие детей ограничено 2-3 часами. Условия, в которых оказались не только мы, но и весь мир, требуют от всех нас терпения, выдержки и самое главное – взаимной поддержки", - подчеркнула Лазутова.