В ОП считают, что дистанционное обучение не сможет заменить очное
15:44 13.11.2020 (обновлено: 16:09 13.11.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение не сможет заменить прямое общение детей с педагогом, из-за пандемии практически всем странам пришлось закрыть школы, сообщила председатель комиссии по образованию и науки в Общественной палате Москвы Мария Лазутова.
"Дистанционное обучение – это временное явление, и заменить учителя, заменить прямое общение детей с педагогом, друзьями невозможно", - рассказала Лазутова.
Она также обратилась к опыту других стран в вопросе дистанционного образования, отметив, что в абсолютном большинстве стран школы полностью закрыты.
"Если мы посмотрим на карту мира, мы увидим, что пандемия захлестнула всё. И практически все страны закрыли школы. В некоторых государствах они открыты частично, например, в Германии, но с учетом того, что там введен жесткий комендантский час, присутствие детей ограничено 2-3 часами. Условия, в которых оказались не только мы, но и весь мир, требуют от всех нас терпения, выдержки и самое главное – взаимной поддержки", - подчеркнула Лазутова.