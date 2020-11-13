https://ria.ru/20201113/moskva-1584435446.html

В Москве за сутки госпитализировали 1458 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1458 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 1458 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 372 человека, сообщает оперативный штаб по контролю РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:04

2020-11-13T11:04

2020-11-13T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1458 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 372 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что 14,1% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584430804.html

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2020

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коронавирус в россии, москва, общество