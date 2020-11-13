В Москве за сутки госпитализировали 1458 человек с COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1458 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 372 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 5974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1458 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 372 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14,1% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.
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