https://ria.ru/20201113/moskva-1584411969.html

В Москве у детских технопарков появилась онлайн-площадка

В Москве у детских технопарков появилась онлайн-площадка

Онлайн-площадка появилась у детских технопарков Москвы, об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:00

2020-11-13T09:00

2020-11-13T09:14

социальный навигатор

сн_образование

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

наталья сергунина

москва

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Онлайн-площадка появилась у детских технопарков Москвы, об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина."Ресурс познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. Сейчас они проводятся онлайн", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Сергуниной.Отмечается, что на сайте представлены различные тематические вебинары. Также там появляются новости о деятельности всех 18 технопарков, анонсы предстоящих образовательных и профориентационных программ. Помимо этого, на площадке предусмотрены рекомендации на основе прошлых запросов и поиск по разным фильтрам, например, по профессиональному направлению, возрасту и дате."На понравившееся занятие можно записаться сразу, а если запись уже закрыта, зарегистрированным пользователям предложат оставить заявку. Когда она возобновится, им отправят уведомление", - говорится в сообщении.По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, приведенным на сайте, онлайн-площадка позволяет детям быстрее найти нужное направление, чтобы развить свои способности и определиться с выбором будущей профессии.

https://ria.ru/20201113/neyroset-1584407197.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), наталья сергунина, москва, общество