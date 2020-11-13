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В Москве у детских технопарков появилась онлайн-площадка
В Москве у детских технопарков появилась онлайн-площадка
Онлайн-площадка появилась у детских технопарков Москвы, об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:00
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социальный навигатор
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москва
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Онлайн-площадка появилась у детских технопарков Москвы, об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина."Ресурс познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. Сейчас они проводятся онлайн", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Сергуниной.Отмечается, что на сайте представлены различные тематические вебинары. Также там появляются новости о деятельности всех 18 технопарков, анонсы предстоящих образовательных и профориентационных программ. Помимо этого, на площадке предусмотрены рекомендации на основе прошлых запросов и поиск по разным фильтрам, например, по профессиональному направлению, возрасту и дате."На понравившееся занятие можно записаться сразу, а если запись уже закрыта, зарегистрированным пользователям предложат оставить заявку. Когда она возобновится, им отправят уведомление", - говорится в сообщении.По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, приведенным на сайте, онлайн-площадка позволяет детям быстрее найти нужное направление, чтобы развить свои способности и определиться с выбором будущей профессии.
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социальный навигатор, сн_образование, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), наталья сергунина, москва, общество

В Москве у детских технопарков появилась онлайн-площадка

09:00 13.11.2020 (обновлено: 09:14 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Онлайн-площадка появилась у детских технопарков Москвы, об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Ресурс познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. Сейчас они проводятся онлайн", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Сергуниной.
Отмечается, что на сайте представлены различные тематические вебинары. Также там появляются новости о деятельности всех 18 технопарков, анонсы предстоящих образовательных и профориентационных программ. Помимо этого, на площадке предусмотрены рекомендации на основе прошлых запросов и поиск по разным фильтрам, например, по профессиональному направлению, возрасту и дате.
"На понравившееся занятие можно записаться сразу, а если запись уже закрыта, зарегистрированным пользователям предложат оставить заявку. Когда она возобновится, им отправят уведомление", - говорится в сообщении.
По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, приведенным на сайте, онлайн-площадка позволяет детям быстрее найти нужное направление, чтобы развить свои способности и определиться с выбором будущей профессии.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Наталья СергунинаМоскваОбщество
 
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