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https://ria.ru/20201113/mission-impossible-1584290728.html
На съемках фильма "Миссия невыполнима 7" произошла драка
На съемках фильма "Миссия невыполнима 7" произошла драка
В Сети появились кадры со съемок боевика "Миссия невыполнима 7", на которых персонаж Эсая Моралеса дерется с героиней Ребекки Фергюсон, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T06:32
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Сети появились кадры со съемок боевика "Миссия невыполнима 7", на которых персонаж Эсая Моралеса дерется с героиней Ребекки Фергюсон, сообщает Daily Mail. На снимках, сделанных папарацци в Венеции, где сейчас снимают ленту, Моралес и Фергюсон ожесточенно сражаются на мосту в темноте. Что стало причиной их боя — пока неизвестно. Но судя по тому, что актер одет в белый смокинг, он явно был или будет гостем на каком-то светском мероприятии. Ребекка Фергюсон, которая играет агента разведывательной службы МИ-6, старается остаться незамеченной, так как одета во все черное, но не вечернее. Ранее фотографы заметили в Риме исполнителя главной роли Тома Круза. Вместе с Хейли Этвелл он на большой скорости ездил по городу на автомобиле без дверей.За последние несколько недель Тома Круза и других участников проекта уже не раз видели на съемках зрелищных сцен "Миссии невыполнима 7". Например, в Норвегии, где актер прыгал на мотоцикле, с парашютом и катался на крыше движущегося поезда. Премьера "Миссии невыполнима 7" запланирована на 17 ноября 2021 года.
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кино и сериалы, новости культуры, ми-6, том круз, рим, норвегия, венеция

На съемках фильма "Миссия невыполнима 7" произошла драка

06:32 13.11.2020 (обновлено: 06:42 13.11.2020)
 
© Alibaba Pictures Group (2015)Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Племя изгоев"
Кадр из фильма Миссия невыполнима: Племя изгоев - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Alibaba Pictures Group (2015)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Сети появились кадры со съемок боевика "Миссия невыполнима 7", на которых персонаж Эсая Моралеса дерется с героиней Ребекки Фергюсон, сообщает Daily Mail.
На снимках, сделанных папарацци в Венеции, где сейчас снимают ленту, Моралес и Фергюсон ожесточенно сражаются на мосту в темноте. Что стало причиной их боя — пока неизвестно. Но судя по тому, что актер одет в белый смокинг, он явно был или будет гостем на каком-то светском мероприятии.
Ребекка Фергюсон, которая играет агента разведывательной службы МИ-6, старается остаться незамеченной, так как одета во все черное, но не вечернее.
Ранее фотографы заметили в Риме исполнителя главной роли Тома Круза. Вместе с Хейли Этвелл он на большой скорости ездил по городу на автомобиле без дверей.
За последние несколько недель Тома Круза и других участников проекта уже не раз видели на съемках зрелищных сцен "Миссии невыполнима 7". Например, в Норвегии, где актер прыгал на мотоцикле, с парашютом и катался на крыше движущегося поезда.
Премьера "Миссии невыполнима 7" запланирована на 17 ноября 2021 года.
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