https://ria.ru/20201113/mission-impossible-1584290728.html

На съемках фильма "Миссия невыполнима 7" произошла драка

На съемках фильма "Миссия невыполнима 7" произошла драка

В Сети появились кадры со съемок боевика "Миссия невыполнима 7", на которых персонаж Эсая Моралеса дерется с героиней Ребекки Фергюсон, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T06:32

2020-11-13T06:32

2020-11-13T06:42

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Сети появились кадры со съемок боевика "Миссия невыполнима 7", на которых персонаж Эсая Моралеса дерется с героиней Ребекки Фергюсон, сообщает Daily Mail. На снимках, сделанных папарацци в Венеции, где сейчас снимают ленту, Моралес и Фергюсон ожесточенно сражаются на мосту в темноте. Что стало причиной их боя — пока неизвестно. Но судя по тому, что актер одет в белый смокинг, он явно был или будет гостем на каком-то светском мероприятии. Ребекка Фергюсон, которая играет агента разведывательной службы МИ-6, старается остаться незамеченной, так как одета во все черное, но не вечернее. Ранее фотографы заметили в Риме исполнителя главной роли Тома Круза. Вместе с Хейли Этвелл он на большой скорости ездил по городу на автомобиле без дверей.За последние несколько недель Тома Круза и других участников проекта уже не раз видели на съемках зрелищных сцен "Миссии невыполнима 7". Например, в Норвегии, где актер прыгал на мотоцикле, с парашютом и катался на крыше движущегося поезда. Премьера "Миссии невыполнима 7" запланирована на 17 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20200829/cruise-1576437279.html

рим

норвегия

венеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ми-6, том круз, рим, норвегия, венеция