https://ria.ru/20201014/cruse-1579618021.html

Том Круз снимался в Риме в сцене погони для "Миссия невыполнима 7"

Том Круз перебрался в Италию для съемок в сценах погони для боевика "Миссия невыполнима 7", сообщает Daily Mail. РИА Новости, 14.10.2020

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости</strong>. Том Круз перебрался в Италию для съемок в сценах погони для боевика "Миссия невыполнима 7", <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8827995/Tom-Cruise-Hayley-Atwell-race-Rome-car-set-Mission-Impossible-7.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Актер с Хейли Этвелл (новичок франшизы) на большой скорости ездил по Риму на автомобиле без дверей. В твиттере AP Entertainment появился ролик со съемок, в котором в конце погони Том Круз перепрыгивает через капот полицейской машины, открывает дверь и помогает Этвелл из нее выбраться. За последние несколько недель Тома Круза уже не раз видели на съемках зрелищных сцен "Миссии невыполнима 7". До того в Норвегии он прыгал на мотоцикле, с парашютом и катался на крыше движущегося поезда. Актер всегда сам выполняет трюки. Мировая премьера ленты запланирована на 17 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20200922/kosmos-1577597442.html

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норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том круз, роберт паттинсон, рим, норвегия, италия