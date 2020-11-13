https://ria.ru/20201113/mirotvortsy-1584513927.html

Командующий российскими миротворцами встретился с главой Карабаха

Командующий российскими миротворцами встретился с главой Карабаха

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил в пятницу, что встретился с командующим российским миротворческим корпусом в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:44

2020-11-13T16:44

2020-11-13T19:33

ситуация в нагорном карабахе

араик арутюнян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил в пятницу, что встретился с командующим российским миротворческим корпусом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым и обсудил вопросы выполнения миссии."В ходе встречи состоялся обмен мнениями по конкретным вопросам выполнения миротворческим контингентом ответственной миссии", - написал Арутюнян в Facebook.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире