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Песков прокомментировал отправку российских миротворцев в Карабах
Песков прокомментировал отправку российских миротворцев в Карабах
Россия не имела права вводить свои войска в ходе карабахского конфликта, Москва получила право ввести миротворцев только после согласия конфликтующих сторон,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:06
2020-11-13T10:06
2020-11-13T11:05
никол пашинян
совет безопасности оон
ильхам алиев
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
дмитрий песков
москва
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия не имела права вводить свои войска в ходе карабахского конфликта, Москва получила право ввести миротворцев только после согласия конфликтующих сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны. И ввести на линию разделения", - сказал он в интервью на RT, отвечая на вопрос, имела ли право Москва ввести свои войска."Просто ввести войска - тем более куда? В Карабах? Такого права - по международным законам - такого права у России не было", - добавил он.Песков подчеркнул, что Россия остается страной, которая привержена всем соответствующим резолюциям Совбеза ООН.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Развертывание миротворческого контингента в зоне конфликта
Процесс развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта продолжается. Все новые воинские колонны прибывают в Карабах.
2020-11-13T10:06
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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никол пашинян, совет безопасности оон, ильхам алиев, азербайджан, армения, дмитрий песков, москва, в мире