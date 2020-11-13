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Песков прокомментировал отправку российских миротворцев в Карабах

Песков прокомментировал отправку российских миротворцев в Карабах

Россия не имела права вводить свои войска в ходе карабахского конфликта, Москва получила право ввести миротворцев только после согласия конфликтующих сторон,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:06

2020-11-13T10:06

2020-11-13T11:05

никол пашинян

совет безопасности оон

ильхам алиев

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

дмитрий песков

москва

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия не имела права вводить свои войска в ходе карабахского конфликта, Москва получила право ввести миротворцев только после согласия конфликтующих сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны. И ввести на линию разделения", - сказал он в интервью на RT, отвечая на вопрос, имела ли право Москва ввести свои войска."Просто ввести войска - тем более куда? В Карабах? Такого права - по международным законам - такого права у России не было", - добавил он.Песков подчеркнул, что Россия остается страной, которая привержена всем соответствующим резолюциям Совбеза ООН.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

армения

москва

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Развертывание миротворческого контингента в зоне конфликта Процесс развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта продолжается. Все новые воинские колонны прибывают в Карабах. 2020-11-13T10:06 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, совет безопасности оон, ильхам алиев, азербайджан, армения, дмитрий песков, москва, в мире