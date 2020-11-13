https://ria.ru/20201113/mironov-1584524282.html

Миронов рассказал, что победил COVID-19 без "кремлевских" таблеток

Миронов рассказал, что победил COVID-19 без "кремлевских" таблеток

Заболевший COVID лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что победил коронавирус без "кремлевских" таблеток и в ближайший... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:25

2020-11-13T17:25

2020-11-13T17:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_398f0cc7a87861334b97af3889786ea0.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Заболевший COVID лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что победил коронавирус без "кремлевских" таблеток и в ближайший понедельник выйдет на работу в Госдуму.Миронов говорил 23 октября, что уходит на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус, а 9 ноября он сказал, что получил отрицательный результат теста на COVID, однако еще неделю будет на самоизоляции.Лидер СР уточнил, что находился на самоизоляции больше трех недель и не лечился никакими специальными препаратами, "не лежал в "кремлевской" больнице и не пил "кремлевских" таблеток".Миронов планирует в первую неделю после болезни провести несколько видеоконференций, пресс-подход, а также выступить на заседании Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201113/sipyagin-1584509719.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, политика