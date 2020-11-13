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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/mironov-1584524282.html
Миронов рассказал, что победил COVID-19 без "кремлевских" таблеток
Миронов рассказал, что победил COVID-19 без "кремлевских" таблеток
Заболевший COVID лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что победил коронавирус без "кремлевских" таблеток и в ближайший... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:25
2020-11-13T17:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Заболевший COVID лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что победил коронавирус без "кремлевских" таблеток и в ближайший понедельник выйдет на работу в Госдуму.Миронов говорил 23 октября, что уходит на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус, а 9 ноября он сказал, что получил отрицательный результат теста на COVID, однако еще неделю будет на самоизоляции.Лидер СР уточнил, что находился на самоизоляции больше трех недель и не лечился никакими специальными препаратами, "не лежал в "кремлевской" больнице и не пил "кремлевских" таблеток".Миронов планирует в первую неделю после болезни провести несколько видеоконференций, пресс-подход, а также выступить на заседании Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, политика

Миронов рассказал, что победил COVID-19 без "кремлевских" таблеток

17:25 13.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Заболевший COVID лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что победил коронавирус без "кремлевских" таблеток и в ближайший понедельник выйдет на работу в Госдуму.
Миронов говорил 23 октября, что уходит на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус, а 9 ноября он сказал, что получил отрицательный результат теста на COVID, однако еще неделю будет на самоизоляции.
"С большой радостью сообщаю вам, что в понедельник, 16 ноября, я выхожу на работу в Госдуму. Коронавирус побежден – официально", - написал в своем Telegram-канале Миронов.
Лидер СР уточнил, что находился на самоизоляции больше трех недель и не лечился никакими специальными препаратами, "не лежал в "кремлевской" больнице и не пил "кремлевских" таблеток".
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"Когда об этом писали некоторые люди, у меня даже улыбка на лице появлялась", - заметил лидер эсеров.
Миронов планирует в первую неделю после болезни провести несколько видеоконференций, пресс-подход, а также выступить на заседании Госдумы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФПолитика
 
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