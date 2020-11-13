Миронов рассказал, что победил COVID-19 без "кремлевских" таблеток
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Заболевший COVID лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что победил коронавирус без "кремлевских" таблеток и в ближайший понедельник выйдет на работу в Госдуму.
Миронов говорил 23 октября, что уходит на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус, а 9 ноября он сказал, что получил отрицательный результат теста на COVID, однако еще неделю будет на самоизоляции.
"С большой радостью сообщаю вам, что в понедельник, 16 ноября, я выхожу на работу в Госдуму. Коронавирус побежден – официально", - написал в своем Telegram-канале Миронов.
Лидер СР уточнил, что находился на самоизоляции больше трех недель и не лечился никакими специальными препаратами, "не лежал в "кремлевской" больнице и не пил "кремлевских" таблеток".
"Когда об этом писали некоторые люди, у меня даже улыбка на лице появлялась", - заметил лидер эсеров.
Миронов планирует в первую неделю после болезни провести несколько видеоконференций, пресс-подход, а также выступить на заседании Госдумы.
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