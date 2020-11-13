https://ria.ru/20201113/memorial-1584459372.html

В Петербурге демонтировали стихийный мемориал памяти погибших медиков

В Петербурге демонтировали стихийный мемориал памяти погибших медиков

В Санкт-Петербурге демонтировали стихийный мемориал в память о медиках, умерших за время пандемии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:44

2020-11-13T12:44

2020-11-13T15:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге демонтировали стихийный мемориал в память о медиках, умерших за время пандемии, передает корреспондент РИА Новости.Мемориал "Стена памяти" появился на Малой Садовой улице в апреле. Активисты размещают там портреты медиков, умерших в борьбе с COVID-19, жители оставляют цветы и свечи. Всего там собрали более 100 фотографий погибших медработников."Эта стена в течение пяти месяцев является самым заметным памятником пандемии, который существует в нашем городе", — сказал во время демонтажа председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.Он добавил, что для руководства и сотрудников комитета, здание которого расположено напротив мемориала, эта стена была "самым значимым стимулом" в борьбе с инфекцией. "Даже сейчас, полностью оснастив медицинские учреждения средствами индивидуальной защиты, мы видим, что "Стена памяти" увеличивается. Не так прост оказался этот вирус", — сказал Лисовец. По его словам, соответствующие выплаты уже получили 38 семей погибших медиков. "Умерло больше", — отметил глава комздрава.Как сообщалось, портреты медиков, умерших от коронавируса в Петербурге, станут основой постоянной экспозиции в Государственном музее политической истории России.Кроме того, сегодня же в в Петроградском районе Петербурга состоится закладка постоянного мемориала в память о погибших медиках. Табличку установят на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, там же разместится QR-код, по которому можно получить доступ к онлайн-выставке о погибших медиках. Сам памятник выполнят в виде ангела. Автор проекта — петербургский скульптор Роман Шустров, в мае он умер от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/vrachi-1583498663.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург