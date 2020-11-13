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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/mchs-1584531085.html
МЧС готово в течение восьми часов направить группу спасателей в Карабах
МЧС готово в течение восьми часов направить группу спасателей в Карабах
МЧС РФ в течение восьми часов готово направить в Карабах группировку из 150 спасателей и 17 единиц техники, сообщил глава спасательного ведомства Евгений... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:46
2020-11-13T17:53
лачинский коридор
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. МЧС РФ в течение восьми часов готово направить в Карабах группировку из 150 спасателей и 17 единиц техники, сообщил глава спасательного ведомства Евгений Зиничев на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха."В случае необходимости в течение восьми часов (готово - ред.) выдвинуть туда группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава с подразделениями спасательных центров, а также 17 единиц техники", - сказал Зиничев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584529906.html
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лачинский коридор, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире

МЧС готово в течение восьми часов направить группу спасателей в Карабах

17:46 13.11.2020 (обновлено: 17:53 13.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкКПП в городе Шуша в Карабахе
КПП в городе Шуша в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. МЧС РФ в течение восьми часов готово направить в Карабах группировку из 150 спасателей и 17 единиц техники, сообщил глава спасательного ведомства Евгений Зиничев на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
"В случае необходимости в течение восьми часов (готово - ред.) выдвинуть туда группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава с подразделениями спасательных центров, а также 17 единиц техники", - сказал Зиничев.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорНикол ПашинянИльхам АлиевАзербайджанАрменияНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
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