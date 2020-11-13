https://ria.ru/20201113/mchs-1584531085.html

МЧС готово в течение восьми часов направить группу спасателей в Карабах

МЧС готово в течение восьми часов направить группу спасателей в Карабах

МЧС РФ в течение восьми часов готово направить в Карабах группировку из 150 спасателей и 17 единиц техники, сообщил глава спасательного ведомства Евгений... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:46

2020-11-13T17:46

2020-11-13T17:53

лачинский коридор

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584519515_0:466:2812:2048_1400x0_80_0_0_5ca92e9c00e6a9ee8a1a03613d162d94.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. МЧС РФ в течение восьми часов готово направить в Карабах группировку из 150 спасателей и 17 единиц техники, сообщил глава спасательного ведомства Евгений Зиничев на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха."В случае необходимости в течение восьми часов (готово - ред.) выдвинуть туда группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава с подразделениями спасательных центров, а также 17 единиц техники", - сказал Зиничев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584529906.html

лачинский коридор

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире