https://ria.ru/20201113/mask-1584415958.html
Илон Маск сдал тесты на COVID-19 в один день и получил разные результаты
Илон Маск сдал тесты на COVID-19 в один день и получил разные результаты
Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:35
2020-11-13T09:35
2020-11-13T12:20
коронавирус covid-19
в мире
илон маск
spacex
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными.Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа. На вопрос о том, есть ли у него какие-то симптомы коронавируса, Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584333039.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире, илон маск, spacex