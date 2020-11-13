Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/mask-1584415958.html
Илон Маск сдал тесты на COVID-19 в один день и получил разные результаты
Илон Маск сдал тесты на COVID-19 в один день и получил разные результаты
Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:35
2020-11-13T12:20
коронавирус covid-19
в мире
илон маск
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_f02b10ede9973da72293a0d5170871f0.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными.Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа. На вопрос о том, есть ли у него какие-то симптомы коронавируса, Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584333039.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_e4c2f5482231be548bc80036a5abe967.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, в мире, илон маск, spacex

Илон Маск сдал тесты на COVID-19 в один день и получил разные результаты

09:35 13.11.2020 (обновлено: 12:20 13.11.2020)
 
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Paul Sancya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными.

"Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух - положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены (компании) BD (Becton, Dickinson and Company)", - написал Маск в Twitter.

Распределительный пост в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 17:29Распространение нового коронавируса
Ростовчанин 39 дней ждал результат теста на коронавирус
Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа. На вопрос о том, есть ли у него какие-то симптомы коронавируса, Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус COVID-19В миреИлон МаскSpaceX
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния