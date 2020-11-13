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В Азербайджане раскритиковали посла в России за слова о крушении Ми-24
В Азербайджане раскритиковали посла в России за слова о крушении Ми-24
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку считает неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T05:43
2020-11-13T08:45
хикмет гаджиев
полад бюльбюль
ми-24
ильхам алиев
москва
баку
крушение российского вертолета в армении
россия
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БАКУ, 13 ноя — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку считает неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении.Дипломат, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", заявил, что "на войне как на войне: всякое может быть".Он добавил, что высказывания Бюльбюль оглы "о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана без осознания сути вопроса неприемлемы"."Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике", — резюмировал он.Ранее в МИД России отметили, что ответ Москвы "был бы сокрушительным", если бы она руководствовалась принципом "на войне как на войне". Там также выразили надежду на скорейшую реализацию заверений президента Азербайджана о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета.Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще один человек получил травмы средней тяжести.В Баку признали, что это была случайность, принесли извинения и выразили готовность выплатить компенсацию.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".В свою очередь, российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
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хикмет гаджиев, полад бюльбюль, ми-24, ильхам алиев, москва, баку, крушение российского вертолета в армении, россия, азербайджан, в мире

В Азербайджане раскритиковали посла в России за слова о крушении Ми-24

05:43 13.11.2020 (обновлено: 08:45 13.11.2020)
 
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / МЧС Армении
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БАКУ, 13 ноя — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку считает неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении.
Дипломат, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", заявил, что "на войне как на войне: всякое может быть".

"Комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связям Азербайджан — Россия", — приводит слова Гаджиева госагентство "Азертадж".

Он добавил, что высказывания Бюльбюль оглы "о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана без осознания сути вопроса неприемлемы".
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"Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике", — резюмировал он.
Ранее в МИД России отметили, что ответ Москвы "был бы сокрушительным", если бы она руководствовалась принципом "на войне как на войне". Там также выразили надежду на скорейшую реализацию заверений президента Азербайджана о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета.
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В Баку признали, что это была случайность, принесли извинения и выразили готовность выплатить компенсацию.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".
В свою очередь, российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
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Хикмет ГаджиевПолад БюльбюльМи-24Ильхам АлиевМоскваБакуКрушение российского вертолета в АрменииРоссияАзербайджанВ мире
 
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