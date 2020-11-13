В Азербайджане раскритиковали посла в России за слова о крушении Ми-24
05:43 13.11.2020 (обновлено: 08:45 13.11.2020)
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
БАКУ, 13 ноя — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку считает неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении.
Дипломат, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", заявил, что "на войне как на войне: всякое может быть".
"Комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связям Азербайджан — Россия", — приводит слова Гаджиева госагентство "Азертадж".
Он добавил, что высказывания Бюльбюль оглы "о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана без осознания сути вопроса неприемлемы".
"Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике", — резюмировал он.
Ранее в МИД России отметили, что ответ Москвы "был бы сокрушительным", если бы она руководствовалась принципом "на войне как на войне". Там также выразили надежду на скорейшую реализацию заверений президента Азербайджана о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета.
Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще один человек получил травмы средней тяжести.
В Баку признали, что это была случайность, принесли извинения и выразили готовность выплатить компенсацию.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".
В свою очередь, российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".