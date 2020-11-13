https://ria.ru/20201113/krushenie-1584403783.html

В Азербайджане раскритиковали посла в России за слова о крушении Ми-24

В Азербайджане раскритиковали посла в России за слова о крушении Ми-24

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку считает неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T05:43

2020-11-13T05:43

2020-11-13T08:45

хикмет гаджиев

полад бюльбюль

ми-24

ильхам алиев

москва

баку

крушение российского вертолета в армении

россия

азербайджан

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БАКУ, 13 ноя — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку считает неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении.Дипломат, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", заявил, что "на войне как на войне: всякое может быть".Он добавил, что высказывания Бюльбюль оглы "о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана без осознания сути вопроса неприемлемы"."Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике", — резюмировал он.Ранее в МИД России отметили, что ответ Москвы "был бы сокрушительным", если бы она руководствовалась принципом "на войне как на войне". Там также выразили надежду на скорейшую реализацию заверений президента Азербайджана о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета.Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще один человек получил травмы средней тяжести.В Баку признали, что это была случайность, принесли извинения и выразили готовность выплатить компенсацию.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".В свою очередь, российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

https://ria.ru/20201110/pogibshie-1583988459.html

москва

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россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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