https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584494740.html

Заболевшую COVID-19 жительницу Урала оштрафовали за заражение родных

Заболевшую COVID-19 жительницу Урала оштрафовали за заражение родных

Жительница Байкаловского района Свердловской области, заболевшая COVID-19, получила штраф в размере 25 тысяч рублей за отказ от госпитализации и заражение... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:23

2020-11-13T15:23

2020-11-13T15:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Жительница Байкаловского района Свердловской области, заболевшая COVID-19, получила штраф в размере 25 тысяч рублей за отказ от госпитализации и заражение родных, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону."Решением Байкаловского районного суда Свердловской области позиция Талицкого отдела управления Роспортребнадзора по Свердловской области поддержана, суд установил факт наличия причинно-следственной связи между действиями заболевшей гражданки и причиненным вредом здоровью иных членов ее семьи и вынес административное наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным управления, женщине было выдано постановление об обязательной госпитализации. Решение было принято с целью недопущения заражения членов семьи заболевшей, совместно с которой проживают двое несовершеннолетних детей и мать в возрасте старше 80 лет. Однако женщина от госпитализации отказалась.Позднее в Роспотребнадзор поступила информация о положительных результатах анализа на коронавирус уже у матери гражданки и ее ребенка, но и от повторной госпитализации с заболевшим ребенком жительница Байкаловского района отказалась, отмечает управление.В отношении женщины был составлен протокол по статье КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уточняется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584333039.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/koronavirus-shtraf-1577468453.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, происшествия