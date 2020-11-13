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https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584494740.html
Заболевшую COVID-19 жительницу Урала оштрафовали за заражение родных
Заболевшую COVID-19 жительницу Урала оштрафовали за заражение родных
Жительница Байкаловского района Свердловской области, заболевшая COVID-19, получила штраф в размере 25 тысяч рублей за отказ от госпитализации и заражение... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:23
2020-11-13T15:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Жительница Байкаловского района Свердловской области, заболевшая COVID-19, получила штраф в размере 25 тысяч рублей за отказ от госпитализации и заражение родных, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону."Решением Байкаловского районного суда Свердловской области позиция Талицкого отдела управления Роспортребнадзора по Свердловской области поддержана, суд установил факт наличия причинно-следственной связи между действиями заболевшей гражданки и причиненным вредом здоровью иных членов ее семьи и вынес административное наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным управления, женщине было выдано постановление об обязательной госпитализации. Решение было принято с целью недопущения заражения членов семьи заболевшей, совместно с которой проживают двое несовершеннолетних детей и мать в возрасте старше 80 лет. Однако женщина от госпитализации отказалась.Позднее в Роспотребнадзор поступила информация о положительных результатах анализа на коронавирус уже у матери гражданки и ее ребенка, но и от повторной госпитализации с заболевшим ребенком жительница Байкаловского района отказалась, отмечает управление.В отношении женщины был составлен протокол по статье КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уточняется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584333039.html
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, происшествия

Заболевшую COVID-19 жительницу Урала оштрафовали за заражение родных

15:23 13.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Жительница Байкаловского района Свердловской области, заболевшая COVID-19, получила штраф в размере 25 тысяч рублей за отказ от госпитализации и заражение родных, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.
"Решением Байкаловского районного суда Свердловской области позиция Талицкого отдела управления Роспортребнадзора по Свердловской области поддержана, суд установил факт наличия причинно-следственной связи между действиями заболевшей гражданки и причиненным вредом здоровью иных членов ее семьи и вынес административное наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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По данным управления, женщине было выдано постановление об обязательной госпитализации. Решение было принято с целью недопущения заражения членов семьи заболевшей, совместно с которой проживают двое несовершеннолетних детей и мать в возрасте старше 80 лет. Однако женщина от госпитализации отказалась.
Позднее в Роспотребнадзор поступила информация о положительных результатах анализа на коронавирус уже у матери гражданки и ее ребенка, но и от повторной госпитализации с заболевшим ребенком жительница Байкаловского района отказалась, отмечает управление.
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В отношении женщины был составлен протокол по статье КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уточняется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьПроисшествия
 
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