https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584485102.html

В Петербурге заложили памятник умершим от коронавируса медикам

В Петербурге заложили памятник умершим от коронавируса медикам

Табличку с информацией о том, что на этом месте появится постоянный памятник умершим от коронавируса медикам, заложили около входа Первого Санкт-Петербургского... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:41

2020-11-13T14:41

2020-11-13T14:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сергей павлов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Табличку с информацией о том, что на этом месте появится постоянный памятник умершим от коронавируса медикам, заложили около входа Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, образ памятника, который будет установлен на пересечении улицы Петроградской и набережной реки Карповки, уже определен – это будет фигура ангела авторства петербургского скульптора Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае. Рядом c табличкой будет расположен QR-код, дающий возможность увидеть портреты погибших медиков.Ректор университета Сергей Багненко добавил, что сейчас одна из клиник университета работает как ковид-центр.Ранее сообщалось, что стихийный мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии в Санкт-Петербурге, демонтировали на Малой Садовой улице. Активисты размещали там портреты медиков (всего более ста), петербуржцы оставляли цветы и свечи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583137093.html

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583118254.html

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коронавирус в россии, сергей павлов, санкт-петербург, общество