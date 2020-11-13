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https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584485102.html
В Петербурге заложили памятник умершим от коронавируса медикам
В Петербурге заложили памятник умершим от коронавируса медикам
Табличку с информацией о том, что на этом месте появится постоянный памятник умершим от коронавируса медикам, заложили около входа Первого Санкт-Петербургского... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:41
2020-11-13T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей павлов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Табличку с информацией о том, что на этом месте появится постоянный памятник умершим от коронавируса медикам, заложили около входа Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, образ памятника, который будет установлен на пересечении улицы Петроградской и набережной реки Карповки, уже определен – это будет фигура ангела авторства петербургского скульптора Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае. Рядом c табличкой будет расположен QR-код, дающий возможность увидеть портреты погибших медиков.Ректор университета Сергей Багненко добавил, что сейчас одна из клиник университета работает как ковид-центр.Ранее сообщалось, что стихийный мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии в Санкт-Петербурге, демонтировали на Малой Садовой улице. Активисты размещали там портреты медиков (всего более ста), петербуржцы оставляли цветы и свечи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583137093.html
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коронавирус в россии, сергей павлов, санкт-петербург, общество

В Петербурге заложили памятник умершим от коронавируса медикам

14:41 13.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМемориальная табличка напротив здания медицинского университета им. И. П. Павлова на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге
Мемориальная табличка напротив здания медицинского университета им. И. П. Павлова на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Табличку с информацией о том, что на этом месте появится постоянный памятник умершим от коронавируса медикам, заложили около входа Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы обязаны вспомнить тех медиков, кто боролись с COVID-19, и почтить их память. Почему для памятника выбрано это место? Здесь принимают врачи, которые борются с этой инфекцией и традиционно родственники ожидают тех, кто лечится в первом меде", - сказал на церемонии закладки глава Петроградского района Иван Громов.
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По его словам, образ памятника, который будет установлен на пересечении улицы Петроградской и набережной реки Карповки, уже определен – это будет фигура ангела авторства петербургского скульптора Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае. Рядом c табличкой будет расположен QR-код, дающий возможность увидеть портреты погибших медиков.
"Этот образ ангела напоминает души тех людей, кто погибли. Мы понимаем сроки установки, это максимум три месяца. Сейчас мы перейдем к созданию 3D-модели образа, а после отливки установим его в этом месте", - сообщил Громов.
Ректор университета Сергей Багненко добавил, что сейчас одна из клиник университета работает как ковид-центр.
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"При этом мы сохраняем многие корпуса для оказания медицинской помощи - хирургия, нейрохирургия и другие. Это место, где установят памятник, будет известно тем, здесь склонился ангел, который сохраняет жизнь", - добавил Багненко.
Ранее сообщалось, что стихийный мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии в Санкт-Петербурге, демонтировали на Малой Садовой улице. Активисты размещали там портреты медиков (всего более ста), петербуржцы оставляли цветы и свечи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей ПавловСанкт-ПетербургОбщество
 
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