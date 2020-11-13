Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584452532.html
Матвиенко назвала качества, помогающие россиянам противостоять пандемии
Матвиенко назвала качества, помогающие россиянам противостоять пандемии
Доверие, солидарность, взаимная ответственность позволяют россиянам достойно противостоять пандемии коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:18
2020-11-13T12:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582897413_0:100:3287:1948_1400x0_80_0_0_7060101675260e02bd88665e413c7052.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доверие, солидарность, взаимная ответственность позволяют россиянам достойно противостоять пандемии коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на заседании научно-экспертного совета при верхней палате.Она выразила надежду, что и после завершения пандемии этот урок забыт не будет.Сенатор отметила, что одна из поправок в Конституцию РФ закрепила создание в России условий для взаимного доверия государства и общества. Она подчеркнула, что таким образом доверие теперь относится не только к морально-этической категории, но и к "одному из конституционных приоритетов".Матвиенко отметила, что доверие важно абсолютно во всех сферах общественной жизни. В экономике оно позволяет определять инвестиционный климат, важно доверие к судебной системе."Последние события с разливом нефтепродуктов в Норильске и гибелью морских животных на Камчатке показали, что отмалчиваться недопустимо", - отметила законодатель.Люди должны получать проверенную, достоверную информацию о том, что реально происходит, сказала парламентарий."Такой подход позволит предупредить появление фейков, в том числе в соцсетях", вместо домыслов должна быть предоставлена достоверная, проверенная информация, подчеркнула спикер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582897413_182:0:2911:2047_1400x0_80_0_0_86a16e8b42211c61071e191b541ca3d4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф

Матвиенко назвала качества, помогающие россиянам противостоять пандемии

12:18 13.11.2020 (обновлено: 12:39 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники ковид-госпиталя в Белгородской области
Медицинские работники ковид-госпиталя в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доверие, солидарность, взаимная ответственность позволяют россиянам достойно противостоять пандемии коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на заседании научно-экспертного совета при верхней палате.
"То, как много значит доверие, солидарность, взаимная ответственность, мы видим сегодня в период борьбе с пандемией коронавируса. И очевидно, что именно сплоченность наших граждан, понимание того, что от действий каждого зависит наше общее будущее, помогает при всех сложностях, которые имеются, достойно противостоять вирусу", - сказала спикер.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Она выразила надежду, что и после завершения пандемии этот урок забыт не будет.
Сенатор отметила, что одна из поправок в Конституцию РФ закрепила создание в России условий для взаимного доверия государства и общества. Она подчеркнула, что таким образом доверие теперь относится не только к морально-этической категории, но и к "одному из конституционных приоритетов".
Матвиенко отметила, что доверие важно абсолютно во всех сферах общественной жизни. В экономике оно позволяет определять инвестиционный климат, важно доверие к судебной системе.
"Последние события с разливом нефтепродуктов в Норильске и гибелью морских животных на Камчатке показали, что отмалчиваться недопустимо", - отметила законодатель.
Разлив нефтепродуктов в акватории Находки - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 08:00
"Остались считанные дни". Почему Россию накрыло экологическими коллапсами
Люди должны получать проверенную, достоверную информацию о том, что реально происходит, сказала парламентарий.
"Такой подход позволит предупредить появление фейков, в том числе в соцсетях", вместо домыслов должна быть предоставлена достоверная, проверенная информация, подчеркнула спикер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
Лента новостейМолния