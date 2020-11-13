https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584452532.html

Матвиенко назвала качества, помогающие россиянам противостоять пандемии

Матвиенко назвала качества, помогающие россиянам противостоять пандемии

Доверие, солидарность, взаимная ответственность позволяют россиянам достойно противостоять пандемии коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:18

2020-11-13T12:18

2020-11-13T12:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доверие, солидарность, взаимная ответственность позволяют россиянам достойно противостоять пандемии коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на заседании научно-экспертного совета при верхней палате.Она выразила надежду, что и после завершения пандемии этот урок забыт не будет.Сенатор отметила, что одна из поправок в Конституцию РФ закрепила создание в России условий для взаимного доверия государства и общества. Она подчеркнула, что таким образом доверие теперь относится не только к морально-этической категории, но и к "одному из конституционных приоритетов".Матвиенко отметила, что доверие важно абсолютно во всех сферах общественной жизни. В экономике оно позволяет определять инвестиционный климат, важно доверие к судебной системе."Последние события с разливом нефтепродуктов в Норильске и гибелью морских животных на Камчатке показали, что отмалчиваться недопустимо", - отметила законодатель.Люди должны получать проверенную, достоверную информацию о том, что реально происходит, сказала парламентарий."Такой подход позволит предупредить появление фейков, в том числе в соцсетях", вместо домыслов должна быть предоставлена достоверная, проверенная информация, подчеркнула спикер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф