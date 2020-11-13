https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584433076.html

В Дагестане выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки

В Дагестане выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Дагестане и составил 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:55

2020-11-13T10:55

2020-11-13T10:55

распространение нового коронавируса

республика дагестан

свердловская область

московская область (подмосковье)

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Дагестане и составил 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста в 0,8% зарегистрирован в Подмосковье, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Свердловской области, Чувашии, Краснодарском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

свердловская область

московская область (подмосковье)

краснодарский край

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, свердловская область, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество