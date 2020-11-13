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В Дагестане выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки
В Дагестане выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Дагестане и составил 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:55
2020-11-13T10:55
2020-11-13T10:55
распространение нового коронавируса
республика дагестан
свердловская область
московская область (подмосковье)
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Дагестане и составил 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста в 0,8% зарегистрирован в Подмосковье, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Свердловской области, Чувашии, Краснодарском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
свердловская область
московская область (подмосковье)
краснодарский край
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республика дагестан, свердловская область, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество