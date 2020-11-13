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В Москве выявили 5974 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5974 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5974, Санкт-Петербурге - 1756, Подмосковье - 760, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:52
2020-11-13T10:52
2020-11-13T10:52
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5974, Санкт-Петербурге - 1756, Подмосковье - 760, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 5974, 2. Санкт-Петербург 1756, 3. Московская область 760", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области - 34, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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