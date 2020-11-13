https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584432194.html
В России за сутки выявили рекордное число пациентов с коронавирусом
В России за сутки выявили рекордное число пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали рекордные 21 983 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:52
2020-11-13T10:52
2020-11-13T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582683194_0:0:2930:1649_1400x0_80_0_0_fabf33254b0624086593092ae97fdd9a.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали рекордные 21 983 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Предыдущий рекорд был 9 ноября и составил 21 798 случаев. В тот день число новых заболевших впервые превысило 21 тысячу. Умерли 411 человек, выписались 18 735. Темп прироста держится на уровне 1,2%. Больше всего новых пациентов в Москве (5974, днем ранее было 5997), Санкт-Петербурге (1756) и Подмосковье (760); меньше всего — в Еврейской автономной области (34), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (четыре). У четверти нет симптомов.Накануне сообщалось о 21 608 новых случаях, 439 скончавшихся и 18 811 поправившихся. Всего в России с начала эпидемии коронавирусом заразились 1 880 551 человек. Число летальных исходов превысило 32 тысячи, выздоровели 1,4 миллиона.В мире число инфицированных превысило 51 миллион, из них 1,2 миллиона погибли. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии. В первую десятку входят также Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/lokdaun-1584419359.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582683194_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_f6df86340284ff40b1cef72f95be0e75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество