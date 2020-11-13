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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584432194.html
В России за сутки выявили рекордное число пациентов с коронавирусом
В России за сутки выявили рекордное число пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали рекордные 21 983 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:52
2020-11-13T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали рекордные 21 983 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Предыдущий рекорд был 9 ноября и составил 21 798 случаев. В тот день число новых заболевших впервые превысило 21 тысячу. Умерли 411 человек, выписались 18 735. Темп прироста держится на уровне 1,2%. Больше всего новых пациентов в Москве (5974, днем ранее было 5997), Санкт-Петербурге (1756) и Подмосковье (760); меньше всего — в Еврейской автономной области (34), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (четыре). У четверти нет симптомов.Накануне сообщалось о 21 608 новых случаях, 439 скончавшихся и 18 811 поправившихся. Всего в России с начала эпидемии коронавирусом заразились 1 880 551 человек. Число летальных исходов превысило 32 тысячи, выздоровели 1,4 миллиона.В мире число инфицированных превысило 51 миллион, из них 1,2 миллиона погибли. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии. В первую десятку входят также Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили рекордное число пациентов с коронавирусом

10:52 13.11.2020 (обновлено: 11:30 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали рекордные 21 983 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Предыдущий рекорд был 9 ноября и составил 21 798 случаев. В тот день число новых заболевших впервые превысило 21 тысячу.
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Умерли 411 человек, выписались 18 735. Темп прироста держится на уровне 1,2%.
Больше всего новых пациентов в Москве (5974, днем ранее было 5997), Санкт-Петербурге (1756) и Подмосковье (760); меньше всего — в Еврейской автономной области (34), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (четыре). У четверти нет симптомов.
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Накануне сообщалось о 21 608 новых случаях, 439 скончавшихся и 18 811 поправившихся. Всего в России с начала эпидемии коронавирусом заразились 1 880 551 человек. Число летальных исходов превысило 32 тысячи, выздоровели 1,4 миллиона.
В мире число инфицированных превысило 51 миллион, из них 1,2 миллиона погибли. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии. В первую десятку входят также Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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