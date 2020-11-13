https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584432046.html
В России за сутки 18 735 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 735 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 18 735 человек после COVID-19, за все время поправились 1 406 903, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:52
2020-11-13T10:52
2020-11-13T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1400x0_80_0_0_504267e3fcaecbc90f2fb2eb67ae6db6.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 735 человек после COVID-19, за все время поправились 1 406 903, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 4219 человек выписаны в Москве, 912 - в Санкт-Петербурге, 493 - в Подмосковье. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_58:0:2787:2047_1400x0_80_0_0_aa046cff1b517668ae84638b7688a275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество