https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584403342.html

Эпидемиолог назвал условие снижения темпов распространения COVID-19

Эпидемиолог назвал условие снижения темпов распространения COVID-19

Темпы распространения коронавируса начнут снижаться, когда у трети населения будет иммунитет к вирусу, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T05:06

2020-11-13T05:06

2020-11-13T05:06

распространение нового коронавируса

арег тотолян

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Темпы распространения коронавируса начнут снижаться, когда у трети населения будет иммунитет к вирусу, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян сообщил, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции растет - в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%.Он отметил, что пока рост заболеваемости коронавирусной инфекцией все еще продолжается. Когда он закончится и начнется снижение, во многом зависит еще и от того, насколько все соблюдают меры профилактики - носят маску, соблюдают социальную дистанцию, остаются дома, подчеркнул Горелов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/zaraznye-1584348901.html

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арег тотолян, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва