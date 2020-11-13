https://ria.ru/20201113/katok-1584521182.html

ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября

ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября

ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:14

2020-11-13T17:14

2020-11-13T17:14

москва

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов."Возможно, лучшая новость 2020 года: ГУМ-Каток на Красной площади откроет свои двери 29 ноября и будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям столицы до 1 марта. В этом году ГУМ-каток отмечает свой юбилей. 15-й сезон ГУМ-катка перенесет в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами", - сообщили организаторы.ГУМ-Каток будет открыт для посещения при любой погоде, на его территории будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы."Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", - добавили организаторы.Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00 с 30 ноября 2020 года до 1 марта 2021 года.Уточняется, что первые три утренних сеанса в будни можно посещать совершенно бесплатно.Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) – 300 руб.Бесплатный билет для детей до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду.В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский – 400. В праздничные дни с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в будние дни взрослый билет первых три сеанса 500 рублей, остальные – 700 рублей. В выходные и праздничные дни в этот период взрослый билет будет стоить 800 рублей. Детский билет будет стоить 400 рублей.Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники – 300 рублей.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html

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москва, общество