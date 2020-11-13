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ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября
ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября
ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:14
2020-11-13T17:14
москва
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов."Возможно, лучшая новость 2020 года: ГУМ-Каток на Красной площади откроет свои двери 29 ноября и будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям столицы до 1 марта. В этом году ГУМ-каток отмечает свой юбилей. 15-й сезон ГУМ-катка перенесет в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами", - сообщили организаторы.ГУМ-Каток будет открыт для посещения при любой погоде, на его территории будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы."Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", - добавили организаторы.Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00 с 30 ноября 2020 года до 1 марта 2021 года.Уточняется, что первые три утренних сеанса в будни можно посещать совершенно бесплатно.Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) – 300 руб.Бесплатный билет для детей до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду.В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский – 400. В праздничные дни с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в будние дни взрослый билет первых три сеанса 500 рублей, остальные – 700 рублей. В выходные и праздничные дни в этот период взрослый билет будет стоить 800 рублей. Детский билет будет стоить 400 рублей.Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники – 300 рублей.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.
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москва, общество

ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября

17:14 13.11.2020
 
© Фото : ГУМГУМ-каток
ГУМ-каток - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : ГУМ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов.
"Возможно, лучшая новость 2020 года: ГУМ-Каток на Красной площади откроет свои двери 29 ноября и будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям столицы до 1 марта. В этом году ГУМ-каток отмечает свой юбилей. 15-й сезон ГУМ-катка перенесет в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами", - сообщили организаторы.
"Город будет красив и в этом году": новогоднее оформление Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
1 из 11

Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
2 из 11

В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
3 из 11

Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
4 из 11

Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогоднее оформление ГУМа.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
5 из 11

Новогоднее оформление ГУМа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.

Вид на Никольскую башню Московского Кремля сквозь гирлянды на Никольской улице
6 из 11

Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.

Прохожие на Никольской улице в Москве
7 из 11

Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве
8 из 11

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.

Прохожие на Никольской улице в Москве
9 из 11

Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Никольская улица в Москве
10 из 11

"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.

Прохожие на Никольской улице в Москве
11 из 11

Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 11

Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 11

В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Новогоднее оформление ГУМа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ГУМ-Каток будет открыт для посещения при любой погоде, на его территории будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.
"Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", - добавили организаторы.
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00 с 30 ноября 2020 года до 1 марта 2021 года.
Уточняется, что первые три утренних сеанса в будни можно посещать совершенно бесплатно.
Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) – 300 руб.
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Бесплатный билет для детей до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду.
В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский – 400. В праздничные дни с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в будние дни взрослый билет первых три сеанса 500 рублей, остальные – 700 рублей. В выходные и праздничные дни в этот период взрослый билет будет стоить 800 рублей. Детский билет будет стоить 400 рублей.
Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники – 300 рублей.
РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.
 
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