https://ria.ru/20201113/katok-1584521182.html
ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября
ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября
ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:14
2020-11-13T17:14
2020-11-13T17:14
москва
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов."Возможно, лучшая новость 2020 года: ГУМ-Каток на Красной площади откроет свои двери 29 ноября и будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям столицы до 1 марта. В этом году ГУМ-каток отмечает свой юбилей. 15-й сезон ГУМ-катка перенесет в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами", - сообщили организаторы.ГУМ-Каток будет открыт для посещения при любой погоде, на его территории будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы."Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", - добавили организаторы.Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00 с 30 ноября 2020 года до 1 марта 2021 года.Уточняется, что первые три утренних сеанса в будни можно посещать совершенно бесплатно.Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) – 300 руб.Бесплатный билет для детей до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду.В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский – 400. В праздничные дни с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в будние дни взрослый билет первых три сеанса 500 рублей, остальные – 700 рублей. В выходные и праздничные дни в этот период взрослый билет будет стоить 800 рублей. Детский билет будет стоить 400 рублей.Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники – 300 рублей.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.
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РИА Новости
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москва, общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток на Красной площади откроется 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов.
"Возможно, лучшая новость 2020 года: ГУМ-Каток на Красной площади откроет свои двери 29 ноября и будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям столицы до 1 марта. В этом году ГУМ-каток отмечает свой юбилей. 15-й сезон ГУМ-катка перенесет в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами", - сообщили организаторы.
"Город будет красив и в этом году": новогоднее оформление Москвы
1 из 11
Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.
2 из 11
В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.
3 из 11
Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.
4 из 11
Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.
5 из 11
Новогоднее оформление ГУМа.
6 из 11
Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.
7 из 11
Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.
8 из 11
Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.
9 из 11
Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.
10 из 11
"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
11 из 11
Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.
1 из 11
Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.
2 из 11
В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.
3 из 11
Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.
4 из 11
Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.
5 из 11
Новогоднее оформление ГУМа.
6 из 11
Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.
7 из 11
Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.
8 из 11
Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.
9 из 11
Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.
10 из 11
"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
11 из 11
Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.
ГУМ-Каток будет открыт для посещения при любой погоде, на его территории будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.
"Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы
и туристов дух Рождества", - добавили организаторы.
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00 с 30 ноября 2020 года до 1 марта 2021 года.
Уточняется, что первые три утренних сеанса в будни можно посещать совершенно бесплатно.
Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) – 300 руб.
Бесплатный билет для детей до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду.
В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский – 400. В праздничные дни с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в будние дни взрослый билет первых три сеанса 500 рублей, остальные – 700 рублей. В выходные и праздничные дни в этот период взрослый билет будет стоить 800 рублей. Детский билет будет стоить 400 рублей.
Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники – 300 рублей.
РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.