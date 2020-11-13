https://ria.ru/20201113/karabakh-1584534644.html

Потерявших дома из-за боев в Карабахе обеспечат жильем

Потерявших дома из-за боев в Карабахе обеспечат жильем

Жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, потерявших дома из-за военных действий, обеспечат жильем в Степанакерте и других населенных пунктах... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:06

2020-11-13T18:06

2020-11-13T18:06

ситуация в нагорном карабахе

араик арутюнян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, потерявших дома из-за военных действий, обеспечат жильем в Степанакерте и других населенных пунктах региона, передает Sputnik Армения со ссылкой на главу НКР Араика Арутюняна."Жители Карабаха, потерявшие кров, будут расселены в других домах. Об этом заявил на совещании в Степанакерте глава Карабаха Араик Арутюнян", - пишет Sputnik.Как добавляет агентство, по словам Арутюняна, нужно предпринять срочные меры, чтобы вернуться к обычным условиям жизни.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире