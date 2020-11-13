https://ria.ru/20201113/karabakh-1584534116.html

Путин надеется на мировую поддержку работы гумцентра по Карабаху

Путин надеется на мировую поддержку работы гумцентра по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что деятельность создаваемого Россией межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху будет... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:00

2020-11-13T18:00

2020-11-13T18:00

ситуация в нагорном карабахе

обсе

нагорный карабах

юнеско

владимир путин

оон

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что деятельность создаваемого Россией межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху будет поддержана международными структурами, в том числе входящими в ООН и ОБСЕ, а также партнерами по СНГ.Путин в пятницу провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Карабаха, где объявил о создании этого центра, который займется вопросом возвращения беженцев. Он попросил МИД РФ проинформировать о принятом решении партнеров в Минской группе ОБСЕ, а также Международный комитет Красного креста, управление верховного комиссара ООН по правам человека."Надо наладить конструктивную, полноценную работу с этими структурами, в том числе и с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО - с коллегами из ЮНЕСКО нужно вступить в контакт, очень рассчитываю и на их поддержку. Выражаю надежду, что деятельности центра будет оказана всесторонняя поддержка со стороны всех этих структур", - заявил Путин в ходе совещания."Рассчитываем также на вклад и содействие по линии Содружества независимых государств. Будем поддерживать со всеми возможными участниками этой важной работы тесное взаимодействие", - подчеркнул он.

нагорный карабах

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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-13T18:00 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорный карабах, юнеско, владимир путин, оон, в мире