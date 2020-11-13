Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584534116.html
Путин надеется на мировую поддержку работы гумцентра по Карабаху
Путин надеется на мировую поддержку работы гумцентра по Карабаху
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что деятельность создаваемого Россией межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху будет... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:00
2020-11-13T18:00
ситуация в нагорном карабахе
обсе
нагорный карабах
юнеско
владимир путин
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583703684_0:65:3010:1758_1400x0_80_0_0_f14e58a76d346ec4e3ea6ea2c152e221.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что деятельность создаваемого Россией межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху будет поддержана международными структурами, в том числе входящими в ООН и ОБСЕ, а также партнерами по СНГ.Путин в пятницу провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Карабаха, где объявил о создании этого центра, который займется вопросом возвращения беженцев. Он попросил МИД РФ проинформировать о принятом решении партнеров в Минской группе ОБСЕ, а также Международный комитет Красного креста, управление верховного комиссара ООН по правам человека."Надо наладить конструктивную, полноценную работу с этими структурами, в том числе и с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО - с коллегами из ЮНЕСКО нужно вступить в контакт, очень рассчитываю и на их поддержку. Выражаю надежду, что деятельности центра будет оказана всесторонняя поддержка со стороны всех этих структур", - заявил Путин в ходе совещания."Рассчитываем также на вклад и содействие по линии Содружества независимых государств. Будем поддерживать со всеми возможными участниками этой важной работы тесное взаимодействие", - подчеркнул он.
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-13T18:00
true
PT1M55S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583703684_87:0:2818:2048_1400x0_80_0_0_44dc280eb80f68acf70e06d48b6033a2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, нагорный карабах, юнеско, владимир путин, оон, в мире

Путин надеется на мировую поддержку работы гумцентра по Карабаху

18:00 13.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестный житель, покидающий Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
Местный житель, покидающий Нагорный Карабах, в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что деятельность создаваемого Россией межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху будет поддержана международными структурами, в том числе входящими в ООН и ОБСЕ, а также партнерами по СНГ.
Путин в пятницу провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Карабаха, где объявил о создании этого центра, который займется вопросом возвращения беженцев. Он попросил МИД РФ проинформировать о принятом решении партнеров в Минской группе ОБСЕ, а также Международный комитет Красного креста, управление верховного комиссара ООН по правам человека.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
"Надо наладить конструктивную, полноценную работу с этими структурами, в том числе и с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО - с коллегами из ЮНЕСКО нужно вступить в контакт, очень рассчитываю и на их поддержку. Выражаю надежду, что деятельности центра будет оказана всесторонняя поддержка со стороны всех этих структур", - заявил Путин в ходе совещания.
"Рассчитываем также на вклад и содействие по линии Содружества независимых государств. Будем поддерживать со всеми возможными участниками этой важной работы тесное взаимодействие", - подчеркнул он.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕНагорный КарабахЮНЕСКОВладимир ПутинООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Лента новостейМолния