https://ria.ru/20201113/karabakh-1584533423.html

Минобороны будет курировать создание Гуманитарного центра в Карабахе

Минобороны будет курировать создание Гуманитарного центра в Карабахе

Курировать создание Межведомственного гуманитарного центра по Карабаху поручено Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:54

2020-11-13T17:54

2020-11-13T17:56

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Курировать создание Межведомственного гуманитарного центра по Карабаху поручено Минобороны РФ.Текст указа президента России Владимира Путина о Межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху приводит пресс-служба Кремля."Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью Межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, в мире