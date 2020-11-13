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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Минобороны будет курировать создание Гуманитарного центра в Карабахе
Минобороны будет курировать создание Гуманитарного центра в Карабахе
Курировать создание Межведомственного гуманитарного центра по Карабаху поручено Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:54
2020-11-13T17:56
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Курировать создание Межведомственного гуманитарного центра по Карабаху поручено Минобороны РФ.Текст указа президента России Владимира Путина о Межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху приводит пресс-служба Кремля."Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью Межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, в мире

Минобороны будет курировать создание Гуманитарного центра в Карабахе

17:54 13.11.2020 (обновлено: 17:56 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Курировать создание Межведомственного гуманитарного центра по Карабаху поручено Минобороны РФ.
Текст указа президента России Владимира Путина о Межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху приводит пресс-служба Кремля.
"Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью Межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинВ мире
 
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