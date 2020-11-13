Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584531387.html
Россия развернула в Армении пять дополнительных пограничных постов
Россия развернула в Армении пять дополнительных пограничных постов
Пограничная служба ФСБ разместила в Армении пять дополнительных постов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:47
2020-11-13T17:52
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
александр бортников
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584515722_0:195:3152:1967_1400x0_80_0_0_4dcac5db8920f6833d0ae092862808ca.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пограничная служба ФСБ разместила в Армении пять дополнительных постов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников."Федеральная служба безопасности на базе Пограничного управления ФСБ в Республике Армения развернула пять дополнительных пограничных постов", - сказал Бортников в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое провел президент России Владимир Путин.По словам директора ФСБ, два поста развернуты на границе Армении и Нахичеванской (автономной) республики, еще два - на границе Армении и Ирана."Необходимые мероприятия осуществлены по согласованию с пограничными органами Армении. И мы вошли в контакт с азербайджанскими пограничниками, установили необходимые отношения, обмениваемся информацией", - добавил Бортников.
нагорный карабах
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-13T17:47
true
PT1M55S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584515722_55:0:2786:2048_1400x0_80_0_0_b5da6874467554a140cad0e0835c368a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, армения, в мире

Россия развернула в Армении пять дополнительных пограничных постов

17:47 13.11.2020 (обновлено: 17:52 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКолонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пограничная служба ФСБ разместила в Армении пять дополнительных постов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
"Федеральная служба безопасности на базе Пограничного управления ФСБ в Республике Армения развернула пять дополнительных пограничных постов", - сказал Бортников в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое провел президент России Владимир Путин.
По словам директора ФСБ, два поста развернуты на границе Армении и Нахичеванской (автономной) республики, еще два - на границе Армении и Ирана.
"Необходимые мероприятия осуществлены по согласованию с пограничными органами Армении. И мы вошли в контакт с азербайджанскими пограничниками, установили необходимые отношения, обмениваемся информацией", - добавил Бортников.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинАлександр БортниковАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Лента новостейМолния