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Россия развернула в Армении пять дополнительных пограничных постов
Россия развернула в Армении пять дополнительных пограничных постов
Пограничная служба ФСБ разместила в Армении пять дополнительных постов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:47
2020-11-13T17:47
2020-11-13T17:52
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
александр бортников
армения
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пограничная служба ФСБ разместила в Армении пять дополнительных постов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников."Федеральная служба безопасности на базе Пограничного управления ФСБ в Республике Армения развернула пять дополнительных пограничных постов", - сказал Бортников в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое провел президент России Владимир Путин.По словам директора ФСБ, два поста развернуты на границе Армении и Нахичеванской (автономной) республики, еще два - на границе Армении и Ирана."Необходимые мероприятия осуществлены по согласованию с пограничными органами Армении. И мы вошли в контакт с азербайджанскими пограничниками, установили необходимые отношения, обмениваемся информацией", - добавил Бортников.
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РИА Новости
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-13T17:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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нагорный карабах, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, армения, в мире