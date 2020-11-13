https://ria.ru/20201113/karabakh-1584531387.html

Россия развернула в Армении пять дополнительных пограничных постов

Россия развернула в Армении пять дополнительных пограничных постов

Пограничная служба ФСБ разместила в Армении пять дополнительных постов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:47

2020-11-13T17:47

2020-11-13T17:52

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

александр бортников

армения

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пограничная служба ФСБ разместила в Армении пять дополнительных постов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников."Федеральная служба безопасности на базе Пограничного управления ФСБ в Республике Армения развернула пять дополнительных пограничных постов", - сказал Бортников в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое провел президент России Владимир Путин.По словам директора ФСБ, два поста развернуты на границе Армении и Нахичеванской (автономной) республики, еще два - на границе Армении и Ирана."Необходимые мероприятия осуществлены по согласованию с пограничными органами Армении. И мы вошли в контакт с азербайджанскими пограничниками, установили необходимые отношения, обмениваемся информацией", - добавил Бортников.

нагорный карабах

армения

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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-13T17:47 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, армения, в мире