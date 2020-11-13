https://ria.ru/20201113/karabakh-1584529906.html
Путин подписал указ о создании гуманитарного центра по Карабаху
Путин подписал указ о создании гуманитарного центра по Карабаху
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании междведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:42
2020-11-13T17:42
2020-11-13T20:41
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании междведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху.Текст указа президента России Владимира Путина о межведомственном центре гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху приводит пресс-служба Кремля.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.Гуманитарный центр по Нагорному Карабаху займется возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры и содействием сотрудничеству Баку и Еревана с международными гуманитарными организациями.В функции центра также будет входить обеспечение координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гумпомощи жителям районов Нагорного Карабаха, пострадавшим от военных действий."Основными функциями Межведомственного центра являются... содействие государственным органам Азербайджанской Республики и Республики Армения в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями", - гласит документ.Владимир Путин заявил, что для помощи жителям Карабаха будет создан межведомственный центр гуманитарного реагирования, он займется вопросом возвращения беженцев.Он добавил, что в его работе будут задействованы ресурсы министерства обороны, МЧС, МИД, пограничной службы ФСБ России, других ведомств РФ.По словам президента, Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе, координации работы государственных структур.Путин также выразил надежду, что в работе центра примут участие общественные организации по оказанию гуманитарной помощи жителям пострадавших районов.
https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584283934.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин рассказал о задачах гуманитарного центра, открытого после кровопролития в Карабахе
Президент России Владимир Путин на совещании по гуманитарным вопросам в Нагорном Карабахе рассказал о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.
2020-11-13T17:42
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нагорный карабах, владимир путин, в мире
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал указ о создании междведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху
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Текст указа президента России Владимира Путина о межведомственном центре гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху приводит пресс-служба Кремля.
"В целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе постановляю создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования (далее - Межведомственный центр)", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Гуманитарный центр по Нагорному Карабаху займется возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры и содействием сотрудничеству Баку и Еревана с международными гуманитарными организациями.
"Установить, что основными функциями Межведомственного центра являются: содействие возвращению граждан, покинувших районы Нагорного Карабаха, в места их постоянного проживания; содействие государственным органам Азербайджанской Республики и Республики Армения по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе и создания условий для нормальной жизнедеятельности его населения", - говорится в документе.
В функции центра также будет входить обеспечение координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гумпомощи жителям районов Нагорного Карабаха, пострадавшим от военных действий.
"Основными функциями Межведомственного центра являются... содействие государственным органам Азербайджанской Республики и Республики Армения в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями", - гласит документ.
Владимир Путин заявил, что для помощи жителям Карабаха будет создан межведомственный центр гуманитарного реагирования, он займется вопросом возвращения беженцев.
"В целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем считаю необходимым создать межведомственный центр гуманитарного реагирования", - заявил Путин в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
Он добавил, что в его работе будут задействованы ресурсы министерства обороны, МЧС, МИД, пограничной службы ФСБ России, других ведомств РФ.
По словам президента, Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе, координации работы государственных структур.
Путин также выразил надежду, что в работе центра примут участие общественные организации по оказанию гуманитарной помощи жителям пострадавших районов.