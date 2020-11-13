https://ria.ru/20201113/karabakh-1584529906.html

Путин подписал указ о создании гуманитарного центра по Карабаху

Путин подписал указ о создании гуманитарного центра по Карабаху

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании междведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:42

2020-11-13T17:42

2020-11-13T20:41

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584545162_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c0aceca8d1ecd89625316b1a80f7482f.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании междведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху.Текст указа президента России Владимира Путина о межведомственном центре гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху приводит пресс-служба Кремля.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.Гуманитарный центр по Нагорному Карабаху займется возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры и содействием сотрудничеству Баку и Еревана с международными гуманитарными организациями.В функции центра также будет входить обеспечение координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гумпомощи жителям районов Нагорного Карабаха, пострадавшим от военных действий."Основными функциями Межведомственного центра являются... содействие государственным органам Азербайджанской Республики и Республики Армения в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями", - гласит документ.Владимир Путин заявил, что для помощи жителям Карабаха будет создан межведомственный центр гуманитарного реагирования, он займется вопросом возвращения беженцев.Он добавил, что в его работе будут задействованы ресурсы министерства обороны, МЧС, МИД, пограничной службы ФСБ России, других ведомств РФ.По словам президента, Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе, координации работы государственных структур.Путин также выразил надежду, что в работе центра примут участие общественные организации по оказанию гуманитарной помощи жителям пострадавших районов.

https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584283934.html

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин рассказал о задачах гуманитарного центра, открытого после кровопролития в Карабахе Президент России Владимир Путин на совещании по гуманитарным вопросам в Нагорном Карабахе рассказал о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев. 2020-11-13T17:42 true PT0M50S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, в мире