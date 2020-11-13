Москва договаривается о работе гуманитарных организаций в Карабахе
17:38 13.11.2020 (обновлено: 17:48 13.11.2020)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва договаривается с Арменией и Азербайджаном, чтобы международные гуманитарные организации развернули работу в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами, по просьбе ооновских структур, договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть свою деятельность непосредственно в Нагорном Карабахе", - сказал Лавров на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
По его словам, ооновские структуры выражают заинтересованность в том, чтобы "координировать свои действия, в случае развертывания, с нашими миротворцами и нашими пограничниками и теми, кто будет решать гуманитарные задачи по линии миссии, которую выполняет РФ".
"За рамками ООН есть еще Международный Комитет Красного Креста, который давно работает в регионе, у него есть постоянное присутствие в самом Степанакерте. После начала боевых действий это присутствие они были вынуждены прервать, сейчас они туда вернулись и опять возобновляют свою работу... Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер будет во вторник в Российской Федерации, мы планируем организовать ему встречу не только в Министерстве иностранных дел, но и с нашими военными, представителями МЧС, пограничниками", - добавил Лавров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.