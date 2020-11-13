https://ria.ru/20201113/karabakh-1584529088.html

Москва договаривается о работе гуманитарных организаций в Карабахе

Москва договаривается о работе гуманитарных организаций в Карабахе

Москва договаривается с Арменией и Азербайджаном, чтобы международные гуманитарные организации развернули работу в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:38

2020-11-13T17:38

2020-11-13T17:48

никол пашинян

петер маурер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оон

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва договаривается с Арменией и Азербайджаном, чтобы международные гуманитарные организации развернули работу в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, ооновские структуры выражают заинтересованность в том, чтобы "координировать свои действия, в случае развертывания, с нашими миротворцами и нашими пограничниками и теми, кто будет решать гуманитарные задачи по линии миссии, которую выполняет РФ"."За рамками ООН есть еще Международный Комитет Красного Креста, который давно работает в регионе, у него есть постоянное присутствие в самом Степанакерте. После начала боевых действий это присутствие они были вынуждены прервать, сейчас они туда вернулись и опять возобновляют свою работу... Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер будет во вторник в Российской Федерации, мы планируем организовать ему встречу не только в Министерстве иностранных дел, но и с нашими военными, представителями МЧС, пограничниками", - добавил Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, петер маурер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире