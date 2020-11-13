Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584529088.html
Москва договаривается о работе гуманитарных организаций в Карабахе
Москва договаривается о работе гуманитарных организаций в Карабахе
Москва договаривается с Арменией и Азербайджаном, чтобы международные гуманитарные организации развернули работу в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:38
2020-11-13T17:48
никол пашинян
петер маурер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оон
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034745_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e2972bfd3f07e0377aa8a8435411ccc2.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва договаривается с Арменией и Азербайджаном, чтобы международные гуманитарные организации развернули работу в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, ооновские структуры выражают заинтересованность в том, чтобы "координировать свои действия, в случае развертывания, с нашими миротворцами и нашими пограничниками и теми, кто будет решать гуманитарные задачи по линии миссии, которую выполняет РФ"."За рамками ООН есть еще Международный Комитет Красного Креста, который давно работает в регионе, у него есть постоянное присутствие в самом Степанакерте. После начала боевых действий это присутствие они были вынуждены прервать, сейчас они туда вернулись и опять возобновляют свою работу... Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер будет во вторник в Российской Федерации, мы планируем организовать ему встречу не только в Министерстве иностранных дел, но и с нашими военными, представителями МЧС, пограничниками", - добавил Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034745_102:0:2833:2048_1400x0_80_0_0_20b98b37530d7d7b23b9dd3a174cbf0a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, петер маурер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире

Москва договаривается о работе гуманитарных организаций в Карабахе

17:38 13.11.2020 (обновлено: 17:48 13.11.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва договаривается с Арменией и Азербайджаном, чтобы международные гуманитарные организации развернули работу в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами, по просьбе ооновских структур, договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть свою деятельность непосредственно в Нагорном Карабахе", - сказал Лавров на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
По его словам, ооновские структуры выражают заинтересованность в том, чтобы "координировать свои действия, в случае развертывания, с нашими миротворцами и нашими пограничниками и теми, кто будет решать гуманитарные задачи по линии миссии, которую выполняет РФ".
"За рамками ООН есть еще Международный Комитет Красного Креста, который давно работает в регионе, у него есть постоянное присутствие в самом Степанакерте. После начала боевых действий это присутствие они были вынуждены прервать, сейчас они туда вернулись и опять возобновляют свою работу... Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер будет во вторник в Российской Федерации, мы планируем организовать ему встречу не только в Министерстве иностранных дел, но и с нашими военными, представителями МЧС, пограничниками", - добавил Лавров.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянПетер МаурерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ООННагорный КарабахСергей ЛавровАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Лента новостейМолния