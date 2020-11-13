https://ria.ru/20201113/karabakh-1584526956.html

Путин попросил доложить о возможности оказания доппомощи жителям Карабаха

Путин попросил доложить о возможности оказания доппомощи жителям Карабаха

Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Евгения Зиничева доложить о возможности оказания дополнительной помощи населению в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:33

2020-11-13T17:33

2020-11-13T17:51

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Евгения Зиничева доложить о возможности оказания дополнительной помощи населению в Нагорном Карабахе."Евгений Николаевич, если потребуется дополнительная, а я вижу она потребуется, дополнительная помощь гражданскому населению, какие возможности у министерства есть, чтобы отреагировать немедленно?" - сказал Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха."Готовы от момента принятия решения в течение восьми часов выдвинуть туда сводную группировку", - заверил Зиничев.

нагорный карабах

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нагорный карабах, владимир путин, в мире