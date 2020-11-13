https://ria.ru/20201113/karabakh-1584526956.html
Путин попросил доложить о возможности оказания доппомощи жителям Карабаха
Путин попросил доложить о возможности оказания доппомощи жителям Карабаха
Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Евгения Зиничева доложить о возможности оказания дополнительной помощи населению в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:33
2020-11-13T17:33
2020-11-13T17:51
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584510308_0:371:2981:2048_1400x0_80_0_0_ed521ed11613216497faf940740fa24f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Евгения Зиничева доложить о возможности оказания дополнительной помощи населению в Нагорном Карабахе."Евгений Николаевич, если потребуется дополнительная, а я вижу она потребуется, дополнительная помощь гражданскому населению, какие возможности у министерства есть, чтобы отреагировать немедленно?" - сказал Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха."Готовы от момента принятия решения в течение восьми часов выдвинуть туда сводную группировку", - заверил Зиничев.
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584510308_122:214:2568:2048_1400x0_80_0_0_5e19d3a0e359ebdbf3e6a1f7bbfeb424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нагорный карабах, владимир путин, в мире