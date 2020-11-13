https://ria.ru/20201113/karabakh-1584526446.html

Россия проинформировала США и Францию о договоренностях по Карабаху

Россия проинформировала США и Францию о договоренностях по Карабаху

Москва проинформировала США и Францию о договоренностях по Нагорному Карабаху, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:31

2020-11-13T17:31

2020-11-13T17:42

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

франция

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва проинформировала США и Францию о договоренностях по Нагорному Карабаху, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы проинформировали подробно наших коллег, прежде всего из Франции и Соединенных Штатов, как сопредседателей вместе с нами Минской группы ОБСЕ. Я разговаривал с министром иностранных дел Франции, подробно изложил ему ситуацию и те усилия, которые мы предпринимали, говорили мы также с американскими коллегами. В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября", - сказал Лавров в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое транслировал канал "Россия 24".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

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нагорный карабах

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, россия, нагорный карабах, франция, сша, в мире