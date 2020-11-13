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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584526446.html
Россия проинформировала США и Францию о договоренностях по Карабаху
Россия проинформировала США и Францию о договоренностях по Карабаху
Москва проинформировала США и Францию о договоренностях по Нагорному Карабаху, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:31
2020-11-13T17:42
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
франция
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва проинформировала США и Францию о договоренностях по Нагорному Карабаху, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы проинформировали подробно наших коллег, прежде всего из Франции и Соединенных Штатов, как сопредседателей вместе с нами Минской группы ОБСЕ. Я разговаривал с министром иностранных дел Франции, подробно изложил ему ситуацию и те усилия, которые мы предпринимали, говорили мы также с американскими коллегами. В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября", - сказал Лавров в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое транслировал канал "Россия 24".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
азербайджан
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азербайджан, армения, россия, нагорный карабах, франция, сша, в мире

Россия проинформировала США и Францию о договоренностях по Карабаху

17:31 13.11.2020 (обновлено: 17:42 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва проинформировала США и Францию о договоренностях по Нагорному Карабаху, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы проинформировали подробно наших коллег, прежде всего из Франции и Соединенных Штатов, как сопредседателей вместе с нами Минской группы ОБСЕ. Я разговаривал с министром иностранных дел Франции, подробно изложил ему ситуацию и те усилия, которые мы предпринимали, говорили мы также с американскими коллегами. В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября", - сказал Лавров в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое транслировал канал "Россия 24".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияРоссияНагорный КарабахФранцияСШАВ мире
 
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