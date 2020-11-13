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Россия проинформировала США и Францию о договоренностях по Карабаху
Россия проинформировала США и Францию о договоренностях по Карабаху
Москва проинформировала США и Францию о договоренностях по Нагорному Карабаху, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:31
2020-11-13T17:31
2020-11-13T17:42
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
франция
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва проинформировала США и Францию о договоренностях по Нагорному Карабаху, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы проинформировали подробно наших коллег, прежде всего из Франции и Соединенных Штатов, как сопредседателей вместе с нами Минской группы ОБСЕ. Я разговаривал с министром иностранных дел Франции, подробно изложил ему ситуацию и те усилия, которые мы предпринимали, говорили мы также с американскими коллегами. В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября", - сказал Лавров в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое транслировал канал "Россия 24".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
азербайджан
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азербайджан, армения, россия, нагорный карабах, франция, сша, в мире