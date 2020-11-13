https://ria.ru/20201113/karabakh-1584526089.html

Путин поручил уведомить международные организации о ситуации в Карабахе

Путин поручил уведомить международные организации о ситуации в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил главе МИД Сергею Лаврову уведомить партнеров по Минской группе ОБСЕ и международные организации о ситуации с... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:30

2020-11-13T17:30

2020-11-13T17:46

россия

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил главе МИД Сергею Лаврову уведомить партнеров по Минской группе ОБСЕ и международные организации о ситуации с Нагорным Карабахом.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

россия

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азербайджан, армения, нагорный карабах, владимир путин, в мире