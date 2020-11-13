Путин поручил уведомить международные организации о ситуации в Карабахе
17:30 13.11.2020 (обновлено: 17:46 13.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил главе МИД Сергею Лаврову уведомить партнеров по Минской группе ОБСЕ и международные организации о ситуации с Нагорным Карабахом.
"Сергей Викторович, я просил вас проинформировать партнеров, прежде всего партнеров по Минской группе ОБСЕ, сопредседателей, о том, как складывается сейчас ситуация по этой проблеме, вступить в контакт с международными организациями. На каком этапе находится эта работа?" - сказал Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, обращаясь к Лаврову.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.