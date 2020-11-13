https://ria.ru/20201113/karabakh-1584524899.html

Путин провел совещание по Карабаху

Путин провел совещание по Карабаху

Совместное заявление Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху позволило остановить кровопролитие и стабилизировать ситуацию в регионе, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:26

2020-11-13T17:26

2020-11-13T18:57

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совместное заявление Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху позволило остановить кровопролитие и стабилизировать ситуацию в регионе, заявил Владимир Путин.Президент провел совещание по решению гуманитарных вопросов в НКР с главой Минобороны Сергеем Шойгу, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым и руководителем МЧС Евгением Зиничевым.По словам Путина, число жертв, в том числе среди мирного населения Карабаха, в результате боев превысило четыре тысячи человек, пострадали более восьми тысяч человек, среди беженцев числятся десятки тысяч. Для восстановления гражданской инфраструктуры в Карабахе, помощи жителям региона в решении самых насущных проблем и возвращения беженцев Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования. Курировать процесс будет Министерство обороны.Главу МЧС президент попросил доложить о возможности оказания дополнительной помощи населению Карабаха. Зиничев, в свою очередь, сообщил, что ведомство готово в течение восьми часов направить в непризнанную республику группировку из 150 спасателей и 17 единиц техники."Если необходимо, для оказания медицинской помощи местному населению готовы также поставить аэромобильный госпиталь", — добавил министр. Более 1,1 тысячи российских миротворцев переброшено в Карабах, доложил Шойгу. "Сегодня мы завершаем развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг". Еще одно подразделение миротворцев будет дислоцироваться на севере Нагорного Карабаха. Завтра планируется размещение еще восьми постов в данной зоне", — сказал глава военного ведомства.Соглашение по КарабахуВ конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьера.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584534644.html

https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584283934.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

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армения

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Техника с российскими миротворцами движется по пустым дорогам в Карабах Техника с российскими миротворцами направляется в Карабах. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. 2020-11-13T17:26 true PT1M07S

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нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире