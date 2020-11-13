https://ria.ru/20201113/karabakh-1584512300.html
Лавров и Мнацаканян обсудили урегулирование в Карабахе
Лавров и Мнацаканян обсудили урегулирование в Карабахе
Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян в пятницу обсудили вопросы реализации совместного заявления лидеров России, Армении и... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:38
2020-11-13T16:38
2020-11-13T16:43
ситуация в нагорном карабахе
зограб мнацаканян
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580826313_0:0:3060:1721_1400x0_80_0_0_a187556757f9685c2bab63f76f89f4eb.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян в пятницу обсудили вопросы реализации совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает МИД РФ."Также были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", - отметили в МИД РФ.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580826313_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_416a566b753daf34b1d233d4003d9f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зограб мнацаканян, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, азербайджан, армения, в мире