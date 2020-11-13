Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584512300.html
Лавров и Мнацаканян обсудили урегулирование в Карабахе
Лавров и Мнацаканян обсудили урегулирование в Карабахе
Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян в пятницу обсудили вопросы реализации совместного заявления лидеров России, Армении и... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:38
2020-11-13T16:43
ситуация в нагорном карабахе
зограб мнацаканян
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580826313_0:0:3060:1721_1400x0_80_0_0_a187556757f9685c2bab63f76f89f4eb.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян в пятницу обсудили вопросы реализации совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает МИД РФ."Также были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", - отметили в МИД РФ.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580826313_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_416a566b753daf34b1d233d4003d9f0f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зограб мнацаканян, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, азербайджан, армения, в мире

Лавров и Мнацаканян обсудили урегулирование в Карабахе

16:38 13.11.2020 (обновлено: 16:43 13.11.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян в пятницу обсудили вопросы реализации совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает МИД РФ.

"Стороны обсудили вопросы, связанные с практической реализацией положений заявления президента Азербайджанской республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября. Особое внимание уделено сложной гуманитарной ситуации в регионе и решению связанных с этим задач", - говорится в сообщении МИД по итогам телефонного разговора.

Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
"Также были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", - отметили в МИД РФ.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЗограб МнацаканянНагорный КарабахСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД АрменииАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Лента новостейМолния