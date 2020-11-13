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Лавров и Мнацаканян обсудили урегулирование в Карабахе

Лавров и Мнацаканян обсудили урегулирование в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян в пятницу обсудили вопросы реализации совместного заявления лидеров России, Армении и... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:38

2020-11-13T16:38

2020-11-13T16:43

ситуация в нагорном карабахе

зограб мнацаканян

нагорный карабах

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян в пятницу обсудили вопросы реализации совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает МИД РФ."Также были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", - отметили в МИД РФ.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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зограб мнацаканян, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, азербайджан, армения, в мире