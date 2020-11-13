https://ria.ru/20201113/karabakh-1584492930.html

В ЛНР заявили об оттоке украинских силовиков из Донбасса в Карабах

В ЛНР заявили об оттоке украинских силовиков из Донбасса в Карабах

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил на брифинге, что у оборонного ведомства ЛНР есть... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:16

2020-11-13T15:16

2020-11-13T15:42

ситуация в нагорном карабахе

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий песков

владимир путин

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армения

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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил на брифинге, что у оборонного ведомства ЛНР есть информация об оттоке украинских военнослужащих из зоны операции объединенных сил в Донбассе в зону карабахского конфликта.Ранее глава Службы внешней разведки РФ сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы. Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воевали боевики с Ближнего Востока."Активизация радикальных течений, организовывающих переброску боевиков в зоны военных конфликтов, вызвала серьезный отток из украинской армии военнослужащих-мусульман. Только за октябрь месяц из рядов вооруженных сил Украины уволились более 700 военнослужащих", - заявил Лещенко.Он уточнил, что ранее Народная милиция неоднократно сообщала о прибытии в страну боевиков ряда террористических группировок "для подготовки и идеологической "прокачки" военнослужащих ВСУ" и последующей их переправки в зоны военных конфликтов."Так, 10 ноября сотрудниками СБУ была задержана группа военнослужащих-татар в количестве восьми человек из состава 80-й бригады (ВС Украины, - ред.), самовольно оставивших часть и на попутных автомобилях пытавшихся добраться до Одессы, где их должны были переправить в Азербайджан для последующего убытия в зону Нагорно-Карабахского конфликта", - дополнил начальник управления Народной милиции республики.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

https://ria.ru/20201113/boeviki-1584479223.html

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584435776.html

москва

одесса

армения

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