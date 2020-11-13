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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584492930.html
В ЛНР заявили об оттоке украинских силовиков из Донбасса в Карабах
В ЛНР заявили об оттоке украинских силовиков из Донбасса в Карабах
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил на брифинге, что у оборонного ведомства ЛНР есть... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:16
2020-11-13T15:42
ситуация в нагорном карабахе
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий песков
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил на брифинге, что у оборонного ведомства ЛНР есть информация об оттоке украинских военнослужащих из зоны операции объединенных сил в Донбассе в зону карабахского конфликта.Ранее глава Службы внешней разведки РФ сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы. Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воевали боевики с Ближнего Востока."Активизация радикальных течений, организовывающих переброску боевиков в зоны военных конфликтов, вызвала серьезный отток из украинской армии военнослужащих-мусульман. Только за октябрь месяц из рядов вооруженных сил Украины уволились более 700 военнослужащих", - заявил Лещенко.Он уточнил, что ранее Народная милиция неоднократно сообщала о прибытии в страну боевиков ряда террористических группировок "для подготовки и идеологической "прокачки" военнослужащих ВСУ" и последующей их переправки в зоны военных конфликтов."Так, 10 ноября сотрудниками СБУ была задержана группа военнослужащих-татар в количестве восьми человек из состава 80-й бригады (ВС Украины, - ред.), самовольно оставивших часть и на попутных автомобилях пытавшихся добраться до Одессы, где их должны были переправить в Азербайджан для последующего убытия в зону Нагорно-Карабахского конфликта", - дополнил начальник управления Народной милиции республики.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
https://ria.ru/20201113/boeviki-1584479223.html
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вооруженные силы украины, служба безопасности украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, одесса, армения, в мире

В ЛНР заявили об оттоке украинских силовиков из Донбасса в Карабах

15:16 13.11.2020 (обновлено: 15:42 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорящий автомобиль на горной дороге в районе города Карвачар
Горящий автомобиль на горной дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил на брифинге, что у оборонного ведомства ЛНР есть информация об оттоке украинских военнослужащих из зоны операции объединенных сил в Донбассе в зону карабахского конфликта.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы. Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воевали боевики с Ближнего Востока.
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"Активизация радикальных течений, организовывающих переброску боевиков в зоны военных конфликтов, вызвала серьезный отток из украинской армии военнослужащих-мусульман. Только за октябрь месяц из рядов вооруженных сил Украины уволились более 700 военнослужащих", - заявил Лещенко.
Он уточнил, что ранее Народная милиция неоднократно сообщала о прибытии в страну боевиков ряда террористических группировок "для подготовки и идеологической "прокачки" военнослужащих ВСУ" и последующей их переправки в зоны военных конфликтов.
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"Так, 10 ноября сотрудниками СБУ была задержана группа военнослужащих-татар в количестве восьми человек из состава 80-й бригады (ВС Украины, - ред.), самовольно оставивших часть и на попутных автомобилях пытавшихся добраться до Одессы, где их должны были переправить в Азербайджан для последующего убытия в зону Нагорно-Карабахского конфликта", - дополнил начальник управления Народной милиции республики.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваОдессаАрменияВ мире
 
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