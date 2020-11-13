В Карабахе подсчитали число пострадавших с начала конфликта
ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Пятьдесят мирных жителей погибли, 163 ранены за время эскалации карабахского конфликта до подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня (с 27 сентября по 9 ноября), сообщается в докладе защитника прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артака Бегларяна.
"В результате азербайджанской агрессии в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.), по данным защитника прав человека, погибли 50 гражданских лиц, среди них ребенок, по меньшей мере 163 ранены, среди них девять детей", - говорится в докладе, размещенном на странице омбудсмена в Facebook.
Отмечается, что за время эскалации вооруженные силы Азербайджана подвергли преднамеренным и не дискриминированным ударам гражданские объекты, жилые дома, инфраструктуры в почти 170 или около 70% населенных пунктах Карабаха.
"Целенаправленным и не дискриминированным ударам подверглись также предназначенные для детей объекты, – школы, культурные центры, детские сады. По предварительным данным, в результате азербайджанской агрессии в Арцахе были повреждены по меньшей мере 71 школа, 14 детских садов, не считая школы и детские сады в тех общинах, которые находятся под контролем вооруженных сил Азербайджана, 23978 детей школьного возраста и 4036 детей дошкольного лишились права на образование", - отмечается в документе.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.