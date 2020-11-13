Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584461718.html
В Карабахе подсчитали число пострадавших с начала конфликта
В Карабахе подсчитали число пострадавших с начала конфликта
Пятьдесят мирных жителей погибли, 163 ранены за время эскалации карабахского конфликта до подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня (с 27 сентября РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:20
2020-11-13T13:20
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583625678_0:253:2962:1919_1400x0_80_0_0_ba5d4cfdafb8ca184590c9f141c35ee8.jpg
ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Пятьдесят мирных жителей погибли, 163 ранены за время эскалации карабахского конфликта до подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня (с 27 сентября по 9 ноября), сообщается в докладе защитника прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артака Бегларяна.Отмечается, что за время эскалации&nbsp;вооруженные силы Азербайджана подвергли преднамеренным и не дискриминированным ударам гражданские объекты, жилые дома, инфраструктуры в почти 170&nbsp;или около 70% населенных пунктах Карабаха."Целенаправленным и не дискриминированным ударам подверглись также предназначенные для детей объекты, – школы, культурные центры, детские сады. По предварительным данным, в результате азербайджанской агрессии в Арцахе были повреждены по меньшей мере 71 школа, 14 детских садов, не считая школы и детские сады в тех общинах, которые находятся под контролем вооруженных сил Азербайджана, 23978 детей школьного возраста и 4036 детей дошкольного лишились права на образование", - отмечается в документе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
азербайджан
армения
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583625678_121:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_5f592de6cb365a6e8f37bf5d2281d30c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, нагорно-карабахская республика, в мире

В Карабахе подсчитали число пострадавших с начала конфликта

13:20 13.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на дороге в районе города Карвачар
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Пятьдесят мирных жителей погибли, 163 ранены за время эскалации карабахского конфликта до подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня (с 27 сентября по 9 ноября), сообщается в докладе защитника прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артака Бегларяна.

"В результате азербайджанской агрессии в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.), по данным защитника прав человека, погибли 50 гражданских лиц, среди них ребенок, по меньшей мере 163 ранены, среди них девять детей", - говорится в докладе, размещенном на странице омбудсмена в Facebook.

Отмечается, что за время эскалации вооруженные силы Азербайджана подвергли преднамеренным и не дискриминированным ударам гражданские объекты, жилые дома, инфраструктуры в почти 170 или около 70% населенных пунктах Карабаха.
"Целенаправленным и не дискриминированным ударам подверглись также предназначенные для детей объекты, – школы, культурные центры, детские сады. По предварительным данным, в результате азербайджанской агрессии в Арцахе были повреждены по меньшей мере 71 школа, 14 детских садов, не считая школы и детские сады в тех общинах, которые находятся под контролем вооруженных сил Азербайджана, 23978 детей школьного возраста и 4036 детей дошкольного лишились права на образование", - отмечается в документе.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Лента новостейМолния