Президент Армении оценил ситуацию вокруг статуса Нагорного Карабаха
ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что трехстороннее соглашение по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе не определяет его окончательный статус и нужно скорее восстановить минский процесс.
"Это не минский процесс, это трехсторонний документ, перемирие. Нужно быстро сделать все, чтобы вернуться к минскому процессу при сопредседательстве Франции, США и России, которому дан мандат на решение окончательного статуса Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.). Этот документ не определяет окончательный статус Арцаха", - сказал Саркисян на встрече с деятелями культуры, спорта и представителями общественной организации. Его слова приводит президентская пресс-служба.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года шли переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивал на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищала интересы непризнанной республики, так как НКР не являлась стороной переговоров.