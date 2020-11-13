https://ria.ru/20201113/karabakh-1584455506.html

Президент Армении оценил ситуацию вокруг статуса Нагорного Карабаха

Президент Армении оценил ситуацию вокруг статуса Нагорного Карабаха

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что трехстороннее соглашение по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе не определяет его окончательный статус... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:29

2020-11-13T12:29

2020-11-13T12:29

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

армен саркисян

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что трехстороннее соглашение по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе не определяет его окончательный статус и нужно скорее восстановить минский процесс."Это не минский процесс, это трехсторонний документ, перемирие. Нужно быстро сделать все, чтобы вернуться к минскому процессу при сопредседательстве Франции, США и России, которому дан мандат на решение окончательного статуса Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.). Этот документ не определяет окончательный статус Арцаха", - сказал Саркисян на встрече с деятелями культуры, спорта и представителями общественной организации. Его слова приводит президентская пресс-служба.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года шли переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивал на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищала интересы непризнанной республики, так как НКР не являлась стороной переговоров.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584435776.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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никол пашинян, армен саркисян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире