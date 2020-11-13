https://ria.ru/20201113/karabakh-1584423856.html

Песков не стал комментировать реакцию Баку и Еревана на исход в Карабахе

Песков не стал комментировать реакцию Баку и Еревана на исход в Карабахе

Песков отказался комментировать реакцию в Азербайджане и Армении на исход карабахского конфликта, заявив что "это было бы просто глупо с его стороны". РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:10

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ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Песков отказался комментировать реакцию в Азербайджане и Армении на исход карабахского конфликта, заявив что "это было бы просто глупо с его стороны".

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире