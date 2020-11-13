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Песков не стал комментировать реакцию Баку и Еревана на исход в Карабахе
Песков не стал комментировать реакцию Баку и Еревана на исход в Карабахе
Песков отказался комментировать реакцию в Азербайджане и Армении на исход карабахского конфликта, заявив что "это было бы просто глупо с его стороны". РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:10
2020-11-13T10:10
2020-11-13T11:42
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
дмитрий песков
азербайджан
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в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Песков отказался комментировать реакцию в Азербайджане и Армении на исход карабахского конфликта, заявив что "это было бы просто глупо с его стороны".
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нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире