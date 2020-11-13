Песков рассказал, почему России удалось стать посредником в Карабахе
09:52 13.11.2020 (обновлено: 10:36 13.11.2020)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия дорожит дружескими отношениями и с Арменией, и с Азербайджаном, такой подход позволил ей играть роль беспристрастного посредника в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Только тот факт, что Россия дорожит своими отношениями с Арменией - вы знаете, что мы с Арменией находимся в ЕврАзЭС, в ОДКБ, Армения - это страна, с которой у нас много веков выстраивались отношения, и то же самое у нас и с азербайджанцами. И мы дорожим нашей исторической дружбой и с народом Азербайджана, и с народом Армении, только такой подход позволил России именно играть роль беспристрастного посредника", - сказал Песков в интервью RT, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.