Песков рассказал, почему России удалось стать посредником в Карабахе

"Только тот факт, что Россия дорожит своими отношениями с Арменией - вы знаете, что мы с Арменией находимся в ЕврАзЭС, в ОДКБ, Армения - это страна, с которой у нас много веков выстраивались отношения, и то же самое у нас и с азербайджанцами. И мы дорожим нашей исторической дружбой и с народом Азербайджана, и с народом Армении, только такой подход позволил России именно играть роль беспристрастного посредника", - сказал Песков в интервью RT, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе.