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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584411272.html
Карабах опубликовал новый список погибших военных
Карабах опубликовал новый список погибших военных
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в пятницу новый список погибших военных, в который включены 37 фамилий. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:52
2020-11-13T08:52
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в пятницу новый список погибших военных, в который включены 37 фамилий.По состоянию на четверг, согласно спискам оборонного ведомства республики, число погибших составляло 1301. В пятницу был опубликован новый список с 37 фамилией. Дата гибели военнослужащих не указывается.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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нагорно-карабахская республика
сша
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никол пашинян, обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Карабах опубликовал новый список погибших военных

08:52 13.11.2020
 
© REUTERS / Photolure / Hayk BaghdasaryanПоследствия обстрела города Шуша в Карабахе
Последствия обстрела города Шуша в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Photolure / Hayk Baghdasaryan
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в пятницу новый список погибших военных, в который включены 37 фамилий.
По состоянию на четверг, согласно спискам оборонного ведомства республики, число погибших составляло 1301. В пятницу был опубликован новый список с 37 фамилией. Дата гибели военнослужащих не указывается.
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12 ноября, 11:17Ситуация в Нагорном Карабахе
В Нагорный Карабах вылетели еще два самолета с российскими миротворцами
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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