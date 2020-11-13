https://ria.ru/20201113/karabakh-1584411272.html

Карабах опубликовал новый список погибших военных

Карабах опубликовал новый список погибших военных

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в пятницу новый список погибших военных, в который включены 37 фамилий. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:52

2020-11-13T08:52

2020-11-13T08:52

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

обсе

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в пятницу новый список погибших военных, в который включены 37 фамилий.По состоянию на четверг, согласно спискам оборонного ведомства республики, число погибших составляло 1301. В пятницу был опубликован новый список с 37 фамилией. Дата гибели военнослужащих не указывается.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584238606.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире