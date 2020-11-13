https://ria.ru/20201113/izvineniya-1584417113.html
В Кремле объяснили, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый Ми-24
В Кремле объяснили, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый Ми-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему в Москве приняли извинения Баку за сбитый Ми-24. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:43
2020-11-13T09:43
2020-11-13T11:51
крушение российского вертолета в армении
ми-24
дмитрий песков
баку
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему в Москве приняли извинения Баку за сбитый Ми-24."Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных. В данном случае очевидно, что <...> моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность <...> провести беспристрастное расследование <...> и наказать виновных позволили принять эти извинения", — сказал он в интервью на YouTube-канале RT Россия.Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще один человек получил травмы средней тяжести.В Баку признали, что это была случайность, принесли извинения и выразили готовность выплатить компенсацию.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе". В свою очередь, российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".Инцидент произошел во время эскалации в Нагорном Карабахе, но не помешал Армении и Азербайджану при посредничестве России заключить 10 ноября соглашение о прекращении огня.
https://ria.ru/20201113/krushenie-1584403783.html
баку
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Песков объяснил, почему Кремль принял извинения Азербайджана за сбитый Ми-24
Дмитрий Песков в интервью Антону Красовскому заявил, что гибель экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном стала болью для всех, но Россия приняла извинения из-за того, что Азербайджан заявил о готовности провести беспристрастное расследование и наказать виновных.
2020-11-13T09:43
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крушение российского вертолета в армении, ми-24, дмитрий песков, баку, в мире