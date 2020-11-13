https://ria.ru/20201113/iphone-1584394582.html

В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

Крупнейшие российские ритейлеры в пятницу, 13 ноября, начнут продажи новых моделей смартфонов от Apple - iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, рассказали РИА... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T00:26

2020-11-13T00:26

2020-11-13T00:26

россия

apple iphone

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости/Прайм. Крупнейшие российские ритейлеры в пятницу, 13 ноября, начнут продажи новых моделей смартфонов от Apple - iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, рассказали РИА Новости представители розничных сетей электроники.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max становятся доступны с 13 ноября.Старт продажПродажи стартуют как на сайте самого производителя, так и у крупнейших российских ритейлеров. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini будет стоить в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - 109,99-139,99 тысячи рублей.Как рассказали в re:Store, 13 ноября в 8 утра начнутся онлайн-продажи новинок, приобрести смартфоны в офлайн-магазинах можно будет с 10 утра. "Мы ожидаем достаточно товара на старте продаж как для тех, кто сделал предзаказ онлайн, так и для тех, кто придет забрать свой новый телефон в магазины сети re:Store", - сообщили в пресс-службе."В пятницу в 8 утра стартуют продажи, и мы ждем ажиотажного спроса, как на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro", - заявили в свою очередь в "Связном".Новинки появятся в продаже 13 ноября как в онлайн-магазине, так и в розничной сети "Билайн", рассказали в пресс-службе компании. О старте продаж в пятницу также сообщили в "М.Видео-Эльдорадо", МТС, и "Мегафоне".Итоги предзаказаПредзаказы на новые модели смартфонов от Apple - iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max были открыты 6 ноября."Итоги предзаказа на iPhone 12 mini и 12 Pro Max оказались выше наших ожиданий, спрос примерно в полтора раза выше, чем на модели 12 и 12 Pro. Старшие версии в обоих случаях пользовались более высоким спросом", - прокомментировали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".По итогу предзаказов спрос на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max в розничной сети МТС в полтора раза превышает продажи прошлогодних моделей за аналогичное время. Традиционно высокий спрос на новые модели iPhone отметили и в "Связном", сообщил вице-президент по закупкам и развитию компании Михаил Догадин.В "Билайне" по итогам предзаказа зафиксировали спрос на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max на уровне предыдущих моделей iPhone 12-й серии - iPhone 12 и iPhone 12 Pro. "При этом число предоплаченных предзаказов выросло в несколько раз", - рассказали в пресс-службе.По данным re:Store, Москва и Санкт-Петербург лидируют по предзаказам. Среди других городов больше всего заказывали новые модели в Омске, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Перми.Безусловный лидерМодель iPhone 12 Pro Max стала самой популярной в России по итогам предзаказа на новые смартфоны Apple, стартовавшего 6 ноября. "По итогам предзаказа моделей iPhone mini и iPhone Pro Max в сети re:Store, убедительную победу в сердцах покупателей занял iPhone Pro Max, который заказывали большинство клиентов. Самыми популярными моделями стали iPhone Pro Max в цвете "тихоокеанский синий" 256 Гб, 512 Гб и "графитовый" 256 Гб по убыванию интереса. Следующим по популярности стал золотой цвет. Если мы говорим про iPhone mini, то здесь самая востребованная модель тоже в синем цвете (256 Гб и 128 Гб)", - рассказали в пресс-службе сети re:Store. Третье место заняла модель в графитовом цвете на 256 Гб."Лидером во время предзаказа стала модель iPhone 12 Pro Max, на нее приходится 80% заявок клиентов. Самый популярный цвет - синий, объем памяти - 256 Гб. Среди iPhone 12 Mini востребованы модели с объемом памяти 64 Гб", - сообщил гендиректор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин.В "Связном" количество предварительных заявок на iPhone 12 Pro Max на 30% превышает предзаказы на iPhone 11 Pro Mаx в 2019 году. На самую старшую модель линейки приходится порядка 80% всех предзаказов. "Наибольшей популярностью новинка пользуется в цвете "тихоокеанский синий" в конфигурации на 256 Гб. Хитом предзакзов iPhone 12 Mini стала модель в "синем" цветовом решении на 128 Гб. Наибольший интерес к новинкам проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани", - заявил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.По итогам предзаказа iPhone 12 Pro Max с памятью 256 Гб в цвете "тихоокеанский синий" лидирует и в сети "Билайн". "В топ-3 также входит эта же модель с памятью 512 Гб и 128 Гб", - добавили в компании.Популярность модели отметили и в МТС. "Лидером стала версия Pro Max, на которую пришлось более 70% от предварительных заказов. Наиболее популярный цвет — "Тихоокеанский синий", - сообщил представитель компании.Модель 12 Pro Max модель синего цвета (Pacific Blue) 256 Гб популярна также среди покупателей "М.Видео-Эльдорадо" – на нее пришлось почти 40% предзаказов, а на втором месте – золотая версия на 256 Гб, ее предпочли около четверти покупателей новинки. На текущий момент в сетях доступны модели золотого и графитового цветов с разным объемом памяти, но в связи с высоким спросом ситуация быстро меняется, предупредили в компании.При этом спрос на модель Mini можно охарактеризовать как стабильный, дефицит не наблюдается. "Мы ожидаем рост интереса к новинке после ее появления в розничных магазинах с 13 ноября. Наш опыт показывает, что в тех случаях, когда выходит новый форм-фактор, покупатели предпочитают протестировать устройство перед покупкой. Mini будет доступна примерно в 400 магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" обеих сетей. В ходе предзаказа предпочтения среди покупателей версии Mini сфокусировались вокруг черной и синей моделей с памятью 128 Гб – на эти смартфоны пришлось примерно по 20% штучных заказов", - резюмировали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

https://ria.ru/20201028/iphone12-1581948108.html

https://ria.ru/20201110/smartfon-1583967933.html

https://ria.ru/20201030/izmena-1582202691.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, apple iphone, москва, технологии, общество