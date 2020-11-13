https://ria.ru/20201113/infektsiya-1584540667.html

Число детей с кишечной инфекцией в петербургской школе выросло до 135

Число детей с кишечной инфекцией в петербургской школе выросло до 135

Количество учеников школы №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, у которых выявлена кишечная инфекция, возросло до 135 человек, сообщает городское... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:30

2020-11-13T18:30

2020-11-13T18:30

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Количество учеников школы №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, у которых выявлена кишечная инфекция, возросло до 135 человек, сообщает городское управление Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что прокуратура Кронштадтского района организовала проверку информации об отравлении 102 детей в школе №422. Как добавили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, в среду в школе группа учащихся не пришла на занятия. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Уточняется, что по результатам лабораторных исследований у 10 учеников и шести сотрудников школы обнаружен возбудитель норовирусной инфекции.Управление Роспотребнадзора в четверг сообщало об обнаружении кишечной инфекции у 106 детей и трех взрослых.Как установило ведомство, компания ТД "Профит", которая занималась организацией питания в школе №422, нарушала технологию приготовления пищи, а также условия хранения готовой продукции. К приготовлению пищи был допущен персонал без лабораторного обследования на кишечную инфекцию.Работа этой компании приостановлена.

https://ria.ru/20201107/otravlenie-1583563562.html

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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия