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Можно ли пользоваться гаджетами во время болезни?
Можно ли пользоваться гаджетами во время болезни?
Можно ли во время болезни пользоваться гаджетами, объяснил в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник института мозга человека РАН, доктор биологических РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T02:10
2020-11-13T02:10
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святослав медведев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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смартфоны
российская академия наук
гаджеты
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Можно ли во время болезни пользоваться гаджетами, объяснил в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник института мозга человека РАН, доктор биологических наук Святослав Медведев.Ученые полагают, что коронавирус может негативно влиять на когнитивные способности человека, например, может нарушаться работа памяти. Такой же эффект может вызвать хаотичный, бессвязный поток информации, который мы получаем из гаджетов. Стоит ли сидеть в телефонах во время болезни, рассказал Медведев.В использовании гаджетов важна мера. Об этом нужно помнить не только во время болезни. "Злоупотреблять гаджетами нельзя не только тем, кто переболел ковидом, но и всем людям. Лучше ходить, разговаривать, знакомиться. Гаджеты — это некий наркотик", — заключил собеседник радио.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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святослав медведев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, смартфоны, российская академия наук, гаджеты, общество

Можно ли пользоваться гаджетами во время болезни?

02:10 13.11.2020
 
© Fotolia / ratmanerСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Fotolia / ratmaner
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Можно ли во время болезни пользоваться гаджетами, объяснил в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник института мозга человека РАН, доктор биологических наук Святослав Медведев.
Ученые полагают, что коронавирус может негативно влиять на когнитивные способности человека, например, может нарушаться работа памяти. Такой же эффект может вызвать хаотичный, бессвязный поток информации, который мы получаем из гаджетов. Стоит ли сидеть в телефонах во время болезни, рассказал Медведев.

"В принципе любая болезнь в той или иной форме ослабляет когнитивные функции. Когда у вас очень болит голова или поднялась температура, когда вы себя плохо чувствуете, не надо злоупотреблять гаджетами. Считается, что во время болезни даже книги читать не рекомендуется. Старые врачи всегда рекомендовали не смотреть телевизор, не читать книжку. Правда, можно взвыть с тоски, но ничего не поделаешь — тому, кто тяжело болен, нужен, кроме всего прочего, еще и покой", — отметил он.

В использовании гаджетов важна мера. Об этом нужно помнить не только во время болезни.
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"Злоупотреблять гаджетами нельзя не только тем, кто переболел ковидом, но и всем людям. Лучше ходить, разговаривать, знакомиться. Гаджеты — это некий наркотик", — заключил собеседник радио.
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