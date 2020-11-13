https://ria.ru/20201113/gadzhety-1584395471.html

Можно ли пользоваться гаджетами во время болезни?

Можно ли пользоваться гаджетами во время болезни?

Можно ли во время болезни пользоваться гаджетами, объяснил в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник института мозга человека РАН, доктор биологических РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T02:10

2020-11-13T02:10

2020-11-13T02:10

распространение нового коронавируса

святослав медведев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

смартфоны

российская академия наук

гаджеты

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Можно ли во время болезни пользоваться гаджетами, объяснил в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник института мозга человека РАН, доктор биологических наук Святослав Медведев.Ученые полагают, что коронавирус может негативно влиять на когнитивные способности человека, например, может нарушаться работа памяти. Такой же эффект может вызвать хаотичный, бессвязный поток информации, который мы получаем из гаджетов. Стоит ли сидеть в телефонах во время болезни, рассказал Медведев.В использовании гаджетов важна мера. Об этом нужно помнить не только во время болезни. "Злоупотреблять гаджетами нельзя не только тем, кто переболел ковидом, но и всем людям. Лучше ходить, разговаривать, знакомиться. Гаджеты — это некий наркотик", — заключил собеседник радио.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/dezinfektsiya-1584205388.html

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2020

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святослав медведев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, смартфоны, российская академия наук, гаджеты, общество