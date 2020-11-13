https://ria.ru/20201113/fnb-1584489972.html
Минфин предложил разрешить вкладывать средства ФНБ в драгоценные металлы
Минфин предложил разрешить вкладывать средства ФНБ в драгоценные металлы
Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут вкладываться в драгметаллы, прежде всего золото,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:05
2020-11-13T15:05
2020-11-13T15:05
россия
фонд национального благосостояния россии
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут вкладываться в драгметаллы, прежде всего золото, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Законопроект предусматривает внесение... изменения, направленного на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на банковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах, выступающих традиционными "защитными" активами, прежде всего золота, доля которого в международных резервах Банка России по состоянию на 1 ноября 2020 года составила около четверти всех вложений (23,8%)", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что это изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда и поддержано Минэкономразвития и Банком России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/minfin-1581730558.html
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россия, фонд национального благосостояния россии, министерство финансов рф (минфин россии), экономика