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Минфин предложил разрешить вкладывать средства ФНБ в драгоценные металлы
Минфин предложил разрешить вкладывать средства ФНБ в драгоценные металлы
Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут вкладываться в драгметаллы, прежде всего золото,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:05
2020-11-13T15:05
россия
фонд национального благосостояния россии
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут вкладываться в драгметаллы, прежде всего золото, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Законопроект предусматривает внесение... изменения, направленного на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на банковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах, выступающих традиционными "защитными" активами, прежде всего золота, доля которого в международных резервах Банка России по состоянию на 1 ноября 2020 года составила около четверти всех вложений (23,8%)", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что это изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда и поддержано Минэкономразвития и Банком России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/minfin-1581730558.html
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россия, фонд национального благосостояния россии, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин предложил разрешить вкладывать средства ФНБ в драгоценные металлы

15:05 13.11.2020
 
© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Mike Groll
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут вкладываться в драгметаллы, прежде всего золото, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроект предусматривает внесение... изменения, направленного на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на банковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах, выступающих традиционными "защитными" активами, прежде всего золота, доля которого в международных резервах Банка России по состоянию на 1 ноября 2020 года составила около четверти всех вложений (23,8%)", - говорится в пояснительной записке к документу.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Отмечается, что это изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда и поддержано Минэкономразвития и Банком России.
 
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