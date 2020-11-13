https://ria.ru/20201113/fnb-1584489972.html

Минфин предложил разрешить вкладывать средства ФНБ в драгоценные металлы

Минфин предложил разрешить вкладывать средства ФНБ в драгоценные металлы

Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут вкладываться в драгметаллы, прежде всего золото,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:05

2020-11-13T15:05

2020-11-13T15:05

россия

фонд национального благосостояния россии

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут вкладываться в драгметаллы, прежде всего золото, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Законопроект предусматривает внесение... изменения, направленного на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на банковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах, выступающих традиционными "защитными" активами, прежде всего золота, доля которого в международных резервах Банка России по состоянию на 1 ноября 2020 года составила около четверти всех вложений (23,8%)", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что это изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда и поддержано Минэкономразвития и Банком России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/minfin-1581730558.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд национального благосостояния россии, министерство финансов рф (минфин россии), экономика