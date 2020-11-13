На Камчатке запустят первую в России систему экомониторинга
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по внедрению экологического мониторинга в России будет запущен в 2021 году на Камчатке, информирует пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Как сообщила вице-премьер, Камчатский край станет пилотным регионом, который внедрит экологический мониторинг в рамках создания единой системы на территории всей страны. Пилотный проект будет реализован в 2021 году Росгидрометом совместно с правительством Камчатского края", - говорится в релизе.
Как утончает пресс-служба, паспорт проекта должен быть представлен в правительство 30 ноября, ведомствам предстоит сформировать архитектуру системы мониторинга и определить ключевые экологические параметры.
"Создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований - важные направления, которые мы закладываем в обновленный нацпроект "Экология". Концепция создания единой информационной системы мониторинга для всей страны уже утверждена правительством. А на примере конкретного региона будет создан локальный пилотный проект", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.
Уточняется, что по поручению правительства в 2021 году будет организована экспедиция Российской академии наук для изучения экологических изменений. Сопровождать программу будет Минприроды и министерство науки и высшего образования.