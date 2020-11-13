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На Камчатке запустят первую в России систему экомониторинга
На Камчатке запустят первую в России систему экомониторинга
Пилотный проект по внедрению экологического мониторинга в России будет запущен в 2021 году на Камчатке, информирует пресс-служба вице-премьера Виктории... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:02
2020-11-13T15:02
виктория абрамченко
российская академия наук
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
камчатский край
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по внедрению экологического мониторинга в России будет запущен в 2021 году на Камчатке, информирует пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.Как утончает пресс-служба, паспорт проекта должен быть представлен в правительство 30 ноября, ведомствам предстоит сформировать архитектуру системы мониторинга и определить ключевые экологические параметры."Создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований - важные направления, которые мы закладываем в обновленный нацпроект "Экология". Концепция создания единой информационной системы мониторинга для всей страны уже утверждена правительством. А на примере конкретного региона будет создан локальный пилотный проект", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.Уточняется, что по поручению правительства в 2021 году будет организована экспедиция Российской академии наук для изучения экологических изменений. Сопровождать программу будет Минприроды и министерство науки и высшего образования.
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виктория абрамченко, российская академия наук, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), камчатский край, общество

На Камчатке запустят первую в России систему экомониторинга

15:02 13.11.2020
 
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКамчатский край
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по внедрению экологического мониторинга в России будет запущен в 2021 году на Камчатке, информирует пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Как сообщила вице-премьер, Камчатский край станет пилотным регионом, который внедрит экологический мониторинг в рамках создания единой системы на территории всей страны. Пилотный проект будет реализован в 2021 году Росгидрометом совместно с правительством Камчатского края", - говорится в релизе.
Как утончает пресс-служба, паспорт проекта должен быть представлен в правительство 30 ноября, ведомствам предстоит сформировать архитектуру системы мониторинга и определить ключевые экологические параметры.
"Создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований - важные направления, которые мы закладываем в обновленный нацпроект "Экология". Концепция создания единой информационной системы мониторинга для всей страны уже утверждена правительством. А на примере конкретного региона будет создан локальный пилотный проект", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.
Уточняется, что по поручению правительства в 2021 году будет организована экспедиция Российской академии наук для изучения экологических изменений. Сопровождать программу будет Минприроды и министерство науки и высшего образования.
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Виктория АбрамченкоРоссийская академия наукМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Камчатский крайОбщество
 
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