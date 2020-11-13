https://ria.ru/20201113/ekomonitoring--1584489263.html

На Камчатке запустят первую в России систему экомониторинга

На Камчатке запустят первую в России систему экомониторинга

Пилотный проект по внедрению экологического мониторинга в России будет запущен в 2021 году на Камчатке, информирует пресс-служба вице-премьера Виктории... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:02

2020-11-13T15:02

2020-11-13T15:02

виктория абрамченко

российская академия наук

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

камчатский край

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пилотный проект по внедрению экологического мониторинга в России будет запущен в 2021 году на Камчатке, информирует пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.Как утончает пресс-служба, паспорт проекта должен быть представлен в правительство 30 ноября, ведомствам предстоит сформировать архитектуру системы мониторинга и определить ключевые экологические параметры."Создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований - важные направления, которые мы закладываем в обновленный нацпроект "Экология". Концепция создания единой информационной системы мониторинга для всей страны уже утверждена правительством. А на примере конкретного региона будет создан локальный пилотный проект", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.Уточняется, что по поручению правительства в 2021 году будет организована экспедиция Российской академии наук для изучения экологических изменений. Сопровождать программу будет Минприроды и министерство науки и высшего образования.

https://ria.ru/20200909/ekologiya-1576994901.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, российская академия наук, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), камчатский край, общество