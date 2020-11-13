СР предложила компенсировать пенсионерам доставку еды в период изоляции

"Знаю, что власти некоторых субъектов уже выплачивают компенсации одиноким пенсионерам. Считаю, что такую меру поддержки нужно расширить на все регионы, где вводятся подобные ограничения, то есть, где эпидемиологическая ситуация наиболее опасная для людей из группы риска", - сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба. Он пояснил, что из-за пандемии многие жители, в том числе люди старшего возраста, вынуждены прибегать к услугам служб доставки, чтобы получить самое необходимое – продукты и лекарства.