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СР предложила компенсировать пенсионерам доставку еды в период изоляции
СР предложила компенсировать пенсионерам доставку еды в период изоляции
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов предлагает властям регионов, где введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, выплачивать... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:41
2020-11-13T10:41
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов предлагает властям регионов, где введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, выплачивать компенсации одиноким пенсионерам на доставку товаров первой необходимости.Миронов добавил, что размер выплат власти каждого субъекта должны определять самостоятельно, исходя из экономической ситуации в регионе, в том числе из расценок на услуги доставки и уровня инфляции.
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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество

СР предложила компенсировать пенсионерам доставку еды в период изоляции

10:41 13.11.2020
 
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов предлагает властям регионов, где введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, выплачивать компенсации одиноким пенсионерам на доставку товаров первой необходимости.
"Знаю, что власти некоторых субъектов уже выплачивают компенсации одиноким пенсионерам. Считаю, что такую меру поддержки нужно расширить на все регионы, где вводятся подобные ограничения, то есть, где эпидемиологическая ситуация наиболее опасная для людей из группы риска", - сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба. Он пояснил, что из-за пандемии многие жители, в том числе люди старшего возраста, вынуждены прибегать к услугам служб доставки, чтобы получить самое необходимое – продукты и лекарства.
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Миронов добавил, что размер выплат власти каждого субъекта должны определять самостоятельно, исходя из экономической ситуации в регионе, в том числе из расценок на услуги доставки и уровня инфляции.
 
Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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