https://ria.ru/20201113/dsnv-1584548157.html

США надеются на изменение позиции России по ДСНВ

США надеются на изменение позиции России по ДСНВ

США считают, что "Москве по каким-то причинам трудно согласиться" с ограничением числа ядерных боеголовок и продлить СНВ-3, надеются на скорое изменение... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:16

2020-11-13T19:16

2020-11-13T19:27

кристофер форд

россия

договор снв-3

государственный департамент сша

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577519763_696:484:2800:1668_1400x0_80_0_0_9076d43befaba467d0ff0a392631612d.jpg

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США считают, что "Москве по каким-то причинам трудно согласиться" с ограничением числа ядерных боеголовок и продлить СНВ-3, надеются на скорое изменение позиции, заявил в пятницу помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд.Текст его выступления распространил госдепартамент.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201105/bayden-1583130479.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристофер форд, россия, договор снв-3, государственный департамент сша, сша, в мире