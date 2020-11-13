США надеются на изменение позиции России по ДСНВ
19:16 13.11.2020 (обновлено: 19:27 13.11.2020)
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
© Пресс-служба МО РФ
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США считают, что "Москве по каким-то причинам трудно согласиться" с ограничением числа ядерных боеголовок и продлить СНВ-3, надеются на скорое изменение позиции, заявил в пятницу помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд.
"Оказалось, что по каким-то причинам Москве очень трудно согласиться с нами о принципе ограничения общего размера наших соответствующих ядерных арсеналов и продлить СНВ-3, чтобы дать время для переговоров о новом механизме, но мы надеемся, что это скоро изменится", - заявил он на ежегодной конференции Консорциума ЕС по нераспространению и разоружению.
Текст его выступления распространил госдепартамент.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.