https://ria.ru/20201113/dsnv-1584400829.html

Небензя оценил перспективы продления ДСНВ при Байдене

Небензя оценил перспективы продления ДСНВ при Байдене

Претендующий на пост президента США кандидат от демократов Джо Байден понимает необходимость продления Договора о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T03:03

2020-11-13T03:03

2020-11-13T09:17

дональд трамп

владимир путин

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

сша

василий небензя

джо байден

оон

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя — РИА Новости. Претендующий на пост президента США кандидат от демократов Джо Байден понимает необходимость продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.Президентские выборы прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал Байден, об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем Дональд Трамп утверждает, что выборы еще далеки до завершения.Возможная смена администрации в Вашингтоне не означает, что у Москвы с американской стороной не будет шероховатостей в вопросе оружия, считает Небензя."Это не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами, если придет демократическая администрация. Но то, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ, — это факт, о чем говорил, кстати говоря, Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) не так давно", — заявил российский постпред.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение сторонами ядерных запасов до 700 баллистических ракет, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня это единственный действующий договор между двумя государствами об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года. Если документ не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201105/bayden-1583130479.html

https://ria.ru/20201028/dsnv-1581979519.html

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, василий небензя, джо байден, оон, в мире