Небензя оценил перспективы продления ДСНВ при Байдене
03:03 13.11.2020 (обновлено: 09:17 13.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя — РИА Новости. Претендующий на пост президента США кандидат от демократов Джо Байден понимает необходимость продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
Президентские выборы прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал Байден, об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем Дональд Трамп утверждает, что выборы еще далеки до завершения.
Возможная смена администрации в Вашингтоне не означает, что у Москвы с американской стороной не будет шероховатостей в вопросе оружия, считает Небензя.
"Это не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами, если придет демократическая администрация. Но то, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ, — это факт, о чем говорил, кстати говоря, Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) не так давно", — заявил российский постпред.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение сторонами ядерных запасов до 700 баллистических ракет, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня это единственный действующий договор между двумя государствами об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года. Если документ не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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