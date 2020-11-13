Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/donbass-1584547928.html
Франция и Германия призвали открыть все КПП в Донбассе
Франция и Германия призвали открыть все КПП в Донбассе
В МИД ФРГ и Франции призвали Россию и непризнанные республики на востоке Украины немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:12
2020-11-13T19:45
донбасс
франция
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583971752_0:0:2992:1682_1400x0_80_0_0_9425075e87f6405ceadca6556bf0f385.jpg
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ и Франции призвали Россию и непризнанные республики на востоке Украины немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой германского внешнеполитического ведомства."Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области. Тысячи людей, посещающих врачей, получающих пенсионные пособия или желающих увидеть своих близких, в настоящее время лишены возможности пересекать линию соприкосновения. Конфликт не должен продолжаться за счет ущерба населению, раскол не должен расширяться", - говорится в заявлении.Ранее пресс-центр штаба операции объединенных сил ВС Украины сообщил, что все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе заработают во вторник в 8.00 (9.00 мск). В ЛНР опровергли эту информацию, заявив, что Киев в одностороннем порядке изменил функциональное назначение КПП "Луганск-Счастье" с автомобильного на пешеходный, что противоречит договоренностям, поэтому открытие не состоится. В погранслужбе Украины во вторник заявили, что все КПП заработали, отметив, что только на двух из семи – на КПП "Счастье" и "Станица Луганская" – были люди, направляющиеся на неподконтрольную Киеву территорию."Германия и Франция приветствуют создание двух новых переходов по линии соприкосновения. Таким образом, количество переходов по линии соприкосновения, которая составляет порядка 450 километров, достигло семи. Украина выполняет свои обязательства, которые были согласованы Россией, Украиной, Францией и Германии в "нормандском" формате в качестве решений Парижского саммита 9 декабря 2019 года. Таким образом, Украина создала условия для улучшения ... условий на переходах до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке Украины", - говорится в заявлении МИД ФРГ и Франции."Германия и Франция продолжают твердо придерживаться цели, что договоренности саммита 9 декабря 2019 года будут полностью выполнены", - отмечается в заявлении.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки
https://ria.ru/20201111/ukraina-1584026046.html
https://ria.ru/20201106/donbass-1583471433.html
https://ria.ru/20201110/provokatsiya-1584002570.html
донбасс
франция
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583971752_60:0:2791:2048_1400x0_80_0_0_64cc122fe05fcd0ad515ffcd7f2eaba8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, франция, германия, украина, в мире

Франция и Германия призвали открыть все КПП в Донбассе

19:12 13.11.2020 (обновлено: 19:45 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ и Франции призвали Россию и непризнанные республики на востоке Украины немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой германского внешнеполитического ведомства.
"Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области. Тысячи людей, посещающих врачей, получающих пенсионные пособия или желающих увидеть своих близких, в настоящее время лишены возможности пересекать линию соприкосновения. Конфликт не должен продолжаться за счет ущерба населению, раскол не должен расширяться", - говорится в заявлении.
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 02:14
В Киеве предложили выселять из Донбасса "представляющих угрозу" россиян
Ранее пресс-центр штаба операции объединенных сил ВС Украины сообщил, что все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе заработают во вторник в 8.00 (9.00 мск). В ЛНР опровергли эту информацию, заявив, что Киев в одностороннем порядке изменил функциональное назначение КПП "Луганск-Счастье" с автомобильного на пешеходный, что противоречит договоренностям, поэтому открытие не состоится. В погранслужбе Украины во вторник заявили, что все КПП заработали, отметив, что только на двух из семи – на КПП "Счастье" и "Станица Луганская" – были люди, направляющиеся на неподконтрольную Киеву территорию.
"Германия и Франция приветствуют создание двух новых переходов по линии соприкосновения. Таким образом, количество переходов по линии соприкосновения, которая составляет порядка 450 километров, достигло семи. Украина выполняет свои обязательства, которые были согласованы Россией, Украиной, Францией и Германии в "нормандском" формате в качестве решений Парижского саммита 9 декабря 2019 года. Таким образом, Украина создала условия для улучшения ... условий на переходах до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке Украины", - говорится в заявлении МИД ФРГ и Франции.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 23:13
Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
"Германия и Франция продолжают твердо придерживаться цели, что договоренности саммита 9 декабря 2019 года будут полностью выполнены", - отмечается в заявлении.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 20:12
В ЛНР заявили о провокации Киева в Донбассе
 
ДонбассФранцияГерманияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники 1:42
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
22:25NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине
Лента новостейМолния