https://ria.ru/20201113/donbass-1584547928.html

Франция и Германия призвали открыть все КПП в Донбассе

Франция и Германия призвали открыть все КПП в Донбассе

В МИД ФРГ и Франции призвали Россию и непризнанные республики на востоке Украины немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:12

2020-11-13T19:12

2020-11-13T19:45

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БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ и Франции призвали Россию и непризнанные республики на востоке Украины немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой германского внешнеполитического ведомства."Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области. Тысячи людей, посещающих врачей, получающих пенсионные пособия или желающих увидеть своих близких, в настоящее время лишены возможности пересекать линию соприкосновения. Конфликт не должен продолжаться за счет ущерба населению, раскол не должен расширяться", - говорится в заявлении.Ранее пресс-центр штаба операции объединенных сил ВС Украины сообщил, что все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе заработают во вторник в 8.00 (9.00 мск). В ЛНР опровергли эту информацию, заявив, что Киев в одностороннем порядке изменил функциональное назначение КПП "Луганск-Счастье" с автомобильного на пешеходный, что противоречит договоренностям, поэтому открытие не состоится. В погранслужбе Украины во вторник заявили, что все КПП заработали, отметив, что только на двух из семи – на КПП "Счастье" и "Станица Луганская" – были люди, направляющиеся на неподконтрольную Киеву территорию."Германия и Франция приветствуют создание двух новых переходов по линии соприкосновения. Таким образом, количество переходов по линии соприкосновения, которая составляет порядка 450 километров, достигло семи. Украина выполняет свои обязательства, которые были согласованы Россией, Украиной, Францией и Германии в "нормандском" формате в качестве решений Парижского саммита 9 декабря 2019 года. Таким образом, Украина создала условия для улучшения ... условий на переходах до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке Украины", - говорится в заявлении МИД ФРГ и Франции."Германия и Франция продолжают твердо придерживаться цели, что договоренности саммита 9 декабря 2019 года будут полностью выполнены", - отмечается в заявлении.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки

https://ria.ru/20201111/ukraina-1584026046.html

https://ria.ru/20201106/donbass-1583471433.html

https://ria.ru/20201110/provokatsiya-1584002570.html

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донбасс, франция, германия, украина, в мире