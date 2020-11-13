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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201113/dolgostroy-1584452705.html
Власти Ленобласти в 2021 году сдадут более 20 домов-долгостроев
Власти Ленобласти в 2021 году сдадут более 20 домов-долгостроев
В Ленинградской области в следующем году планируется сдать в строй более 20 домов, переданных в 2020 году Фонду защиты прав граждан – участников долевого... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:19
2020-11-13T12:19
ленинградская область
жилье
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области в следующем году планируется сдать в строй более 20 домов, переданных в 2020 году Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального Госстройнадзора. Подчищая "хвосты"По словам собеседника агентства, в "дорожную карту" Ленинградской области по реализации мер, направленных на решение проблем ленинградцев, оказавшимися обманутыми дольщиками, по данным на 30 сентября 2020 года, включены 60 застройщиков, 188 многоквартирных домов, с заключенными договорами участия в долевом строительстве в количестве – 17694 человек. Вместе с тем, несмотря на пандемию коронавируса в первый и второй кварталы 2020 года были ведены в эксплуатацию одиннадцать многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначально установленного срока ввода в строй - это три тысячи квартир.Таким образом, в 2020 года введены в эксплуатацию 19 многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначально установленного срока ввода в эксплуатацию. До конца 2020 года в Ленинградской области планируют ввести в эксплуатацию еще семь "проблемных" многоквартирных жилых домов. пояснил представитель ведомства."Также в течение ближайшего времени планируется сдать 1167 квартир жилого комплекса в Мурино. Многоквартирный жилой дом на 102 квартиры во Всеволожске. А также третью очередь жилого комплекса на 1816 квартир в Мурино", - добавил он.Акценты на проблемахПо словам представителя областного Госстройнадзора, наибольшее число проблемных объектов в Ленинградской области зарегистрировано в одном из самых густонаселённых и наиболее близко расположенном к Санкт-Петербургу Всеволожском и Ломоносовском районах. Также долгострои есть и в атомграде Сосновый Бор и в Приозерском, Кингисеппском районах."На завершение проблемных объектов в декабре 2019 года, в рамках трехлетнего бюджета, было заложено 2,8 миллиарда рублей. Но в октябре текущего года Ленинградская область попросила федеральное правительство изменить пропорцию софинансирования восстановления прав дольщиков, сделав ее 33% из бюджета Ленинградской области, 67 % из бюджета РФ или выделить дополнительно 9,4 миллиардов рублей. Сейчас эта пропорция составляет 51% на 49% соответственно, с обоих сторон на завершение долгостроев зарезервировано с каждой стороны по 2,8 миллиарда рублей. Ещё 5,5 миллиардов по соглашению с Фондом "ДомРФ" должны были быть выделены из страховых взносов", — пояснил собеседник агентства.Однако в настоящее время эта сумма исключена из плана финансирования федеральным законодательством. Письма с просьбой вернуть ее в бюджет уже направил губернатор Александр Дрозденко председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, а сенатор от региона Сергей Перминов – главе профильного комитета Совета Федерации. Он также отметил, что из-за пандемии коронавируса в настоящее время ощущается нехватка рабочей силы. Этот дефицит есть как в коммерческом строительстве, так и на объектах адресной инвестиционной программы (АИП), и объектах, строящихся по госпрограммам. "В связи с логистическими сложностями есть дефицит импортных товаров для строительства. В Ленинградской области высокая локализация строительных товаров и материалов, но элементы некоторых систем и отделочных материалов все-таки ввозятся из-за рубежа. Все эти процессы неизбежно приводят к росту стоимости строительства", — подытожил спикер.Вместе с тем, в 2020 году стартовала достройка двух проблемных объектов ГК "ПИК", которая завершает дома в Новодевяткино и Кингисеппе. Ни одна стройка на проблемном объекте, который достраивает инвестор, не была остановлена. Поскольку правительство РФ ввело мораторий на банкротство застройщиков до конца 2020 года, "классических" проблемных объектов с банкротствами в Ленобласти не прибавилось. Вместе с тем Единая информационная система Жилищного строительства учитывает ДДУ, где есть просрочки по сдаче. Их появилось около двух тысяч, пояснил собеседник агентства.В следующем году темпы не снижаемПоскольку региональный бюджет на 2021 год окончательно еще не принят, он только успешно прошел первое слушание в Законодательном собрании, четкого плана по долгостроям на будущий год еще нет. Однако в Гостройнадзоре отметили, что в настоящий момент можно уже с уверенностью говорить о том, что будут введены дома, которые были переданы в 2020 году Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области. Всего на 2021 год запланировано ввести более 20 проблемных объектов, уточнил представитель ведомства.
https://ria.ru/20201112/zastroyschiki-1584312048.html
https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584077063.html
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жилье, александр дрозденко

Власти Ленобласти в 2021 году сдадут более 20 домов-долгостроев

12:19 13.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый дом для переселения по программе реновации в Москве
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области в следующем году планируется сдать в строй более 20 домов, переданных в 2020 году Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального Госстройнадзора.

Подчищая "хвосты"

По словам собеседника агентства, в "дорожную карту" Ленинградской области по реализации мер, направленных на решение проблем ленинградцев, оказавшимися обманутыми дольщиками, по данным на 30 сентября 2020 года, включены 60 застройщиков, 188 многоквартирных домов, с заключенными договорами участия в долевом строительстве в количестве – 17694 человек. Вместе с тем, несмотря на пандемию коронавируса в первый и второй кварталы 2020 года были ведены в эксплуатацию одиннадцать многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначально установленного срока ввода в строй - это три тысячи квартир.
"В третьем квартале 2020 года введены в эксплуатацию еще восемь многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначально установленного срока ввода в эксплуатацию", — отметил собеседник агентства.
Таким образом, в 2020 года введены в эксплуатацию 19 многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначально установленного срока ввода в эксплуатацию. До конца 2020 года в Ленинградской области планируют ввести в эксплуатацию еще семь "проблемных" многоквартирных жилых домов. пояснил представитель ведомства.
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"Также в течение ближайшего времени планируется сдать 1167 квартир жилого комплекса в Мурино. Многоквартирный жилой дом на 102 квартиры во Всеволожске. А также третью очередь жилого комплекса на 1816 квартир в Мурино", - добавил он.

Акценты на проблемах

По словам представителя областного Госстройнадзора, наибольшее число проблемных объектов в Ленинградской области зарегистрировано в одном из самых густонаселённых и наиболее близко расположенном к Санкт-Петербургу Всеволожском и Ломоносовском районах. Также долгострои есть и в атомграде Сосновый Бор и в Приозерском, Кингисеппском районах.
"На завершение проблемных объектов в декабре 2019 года, в рамках трехлетнего бюджета, было заложено 2,8 миллиарда рублей. Но в октябре текущего года Ленинградская область попросила федеральное правительство изменить пропорцию софинансирования восстановления прав дольщиков, сделав ее 33% из бюджета Ленинградской области, 67 % из бюджета РФ или выделить дополнительно 9,4 миллиардов рублей. Сейчас эта пропорция составляет 51% на 49% соответственно, с обоих сторон на завершение долгостроев зарезервировано с каждой стороны по 2,8 миллиарда рублей. Ещё 5,5 миллиардов по соглашению с Фондом "ДомРФ" должны были быть выделены из страховых взносов", — пояснил собеседник агентства.
Однако в настоящее время эта сумма исключена из плана финансирования федеральным законодательством. Письма с просьбой вернуть ее в бюджет уже направил губернатор Александр Дрозденко председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, а сенатор от региона Сергей Перминов – главе профильного комитета Совета Федерации.
"В письмах поясняется, что изначально восстановление прав дольщиков финансировалось из трех источников – федерального и регионального бюджетов, а также из средств компенсационного фонда. В компенсационный фонд шли страховые взносы застройщиков, просмотренные как раз на случай банкротства. Ряд объектов в Ленинградской области планировалось завершать именно с использованием средств компенсационного фонда, трат из бюджета региона не предполагалось. Вместе с тем, в июле этого года были внесены изменения в ряд федеральных законов, которыми были приравнены средства федерального бюджета и средства компенсационного фонда. Это вызвало необходимость увеличения трат областного бюджета", — подытожил он.
Он также отметил, что из-за пандемии коронавируса в настоящее время ощущается нехватка рабочей силы. Этот дефицит есть как в коммерческом строительстве, так и на объектах адресной инвестиционной программы (АИП), и объектах, строящихся по госпрограммам.
"В связи с логистическими сложностями есть дефицит импортных товаров для строительства. В Ленинградской области высокая локализация строительных товаров и материалов, но элементы некоторых систем и отделочных материалов все-таки ввозятся из-за рубежа. Все эти процессы неизбежно приводят к росту стоимости строительства", — подытожил спикер.
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Вместе с тем, в 2020 году стартовала достройка двух проблемных объектов ГК "ПИК", которая завершает дома в Новодевяткино и Кингисеппе. Ни одна стройка на проблемном объекте, который достраивает инвестор, не была остановлена.
Поскольку правительство РФ ввело мораторий на банкротство застройщиков до конца 2020 года, "классических" проблемных объектов с банкротствами в Ленобласти не прибавилось. Вместе с тем Единая информационная система Жилищного строительства учитывает ДДУ, где есть просрочки по сдаче. Их появилось около двух тысяч, пояснил собеседник агентства.

В следующем году темпы не снижаем

Поскольку региональный бюджет на 2021 год окончательно еще не принят, он только успешно прошел первое слушание в Законодательном собрании, четкого плана по долгостроям на будущий год еще нет. Однако в Гостройнадзоре отметили, что в настоящий момент можно уже с уверенностью говорить о том, что будут введены дома, которые были переданы в 2020 году Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области. Всего на 2021 год запланировано ввести более 20 проблемных объектов, уточнил представитель ведомства.
 
Ленинградская областьЖильеАлександр Дрозденко
 
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