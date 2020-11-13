https://ria.ru/20201113/diaspory-1584444391.html
Песков: конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет
Песков: конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет
Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков считает, что конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами в РФ после событий в Нагорном... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:47
2020-11-13T11:47
2020-11-13T11:47
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков считает, что конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами в РФ после событий в Нагорном Карабахе не случится: обе диаспоры ведут себя очень ответственно, подчеркнул он.Песков подчеркнул, что проживающие в РФ армяне и азербайджанцы являются уважаемыми членами уникального российского общества."И успешные и армяне, и азербайджанцы прекрасно демонстрируют, какая это страна возможностей - Россия. И все они являются уважаемыми и ответственными членами общества, которые прекрасно понимают, что здесь они должны руководствоваться законами Российской Федерации", - отметил Песков.Он напомнил, что проявление каких-либо чувств ненависти в отношении других национальностей в России карается по закону."Это абсолютно недопустимые проявления у нас", - подчеркнул Песков.Песков добавил, что проживающие в РФ армяне и азербайджанцы "это прекрасно знают и ведут себя на самом деле очень ответственно".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584435776.html
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россия, нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков
считает, что конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами в РФ после событий в Нагорном Карабахе
не случится: обе диаспоры ведут себя очень ответственно, подчеркнул он.
"Нет, это абсолютно не очевидно и обратимо. Я с вами здесь абсолютно не согласен", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия в ответ на предположение о том, что между диаспорами армян и азербайджанцев в России случится конфликт.
Песков подчеркнул, что проживающие в РФ армяне и азербайджанцы являются уважаемыми членами уникального российского общества.
"И успешные и армяне, и азербайджанцы прекрасно демонстрируют, какая это страна возможностей - Россия. И все они являются уважаемыми и ответственными членами общества, которые прекрасно понимают, что здесь они должны руководствоваться законами Российской Федерации", - отметил Песков.
Он напомнил, что проявление каких-либо чувств ненависти в отношении других национальностей в России карается по закону.
"Это абсолютно недопустимые проявления у нас", - подчеркнул Песков.
Песков добавил, что проживающие в РФ армяне и азербайджанцы "это прекрасно знают и ведут себя на самом деле очень ответственно".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.