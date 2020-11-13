https://ria.ru/20201113/diaspory-1584444391.html

Песков: конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет

Песков: конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков считает, что конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами в РФ после событий в Нагорном... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:47

2020-11-13T11:47

2020-11-13T11:47

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков считает, что конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами в РФ после событий в Нагорном Карабахе не случится: обе диаспоры ведут себя очень ответственно, подчеркнул он.Песков подчеркнул, что проживающие в РФ армяне и азербайджанцы являются уважаемыми членами уникального российского общества."И успешные и армяне, и азербайджанцы прекрасно демонстрируют, какая это страна возможностей - Россия. И все они являются уважаемыми и ответственными членами общества, которые прекрасно понимают, что здесь они должны руководствоваться законами Российской Федерации", - отметил Песков.Он напомнил, что проявление каких-либо чувств ненависти в отношении других национальностей в России карается по закону."Это абсолютно недопустимые проявления у нас", - подчеркнул Песков.Песков добавил, что проживающие в РФ армяне и азербайджанцы "это прекрасно знают и ведут себя на самом деле очень ответственно".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584435776.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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россия, нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире